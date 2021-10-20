Chợ Long Biên hoạt động trở lại từ 0h ngày 21.10, người dân cần đáp ứng 'những tiêu chí' nào để được đi chợ/buôn bán?

Xã hội 20/10/2021 21:17

Chiều 20.10, UBND phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) đã ban hành Quyết định dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế đối với chợ Long Biên sau hơn 2 tháng áp dụng.

Là chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội, nhưng kể từ ngày 3.8 khi có hàng loạt ca F0 tại địa bàn, Long Biên rơi vào những ngày im lìm, không nhộn nhịp. Hơn 2 tháng, người dân vô cùng trông đợi chợ được mở cửa trở lại bình thường, để đời sống sinh hoạt sớm được trở lại như cũ. 

Chợ Long Biên hoạt động trở lại từ 0h ngày 21.10, người dân cần đáp ứng 'những tiêu chí' nào để được đi chợ/buôn bán? - Ảnh 1
 Ảnh: Internet

Theo Kinh tế và đô thị, hiểu được điều này, ngày 20/10 ngay khi có thông báo 'mở cửa' chợ, Ban quản lý chợ đã chủ động xây dựng phương án hoạt động của chợ nhằm tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch khi hoạt động trở lại, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu mua bán, giao thương.

Cụ thể, chợ sẽ hoạt động trở lại theo 3 giai đoạn. Trước mắt từ 0h ngày 21/10, khoảng 450 hộ kinh doanh các mặt hàng rau, củ quả, thủy hải sản sẽ được phép hoạt động trở lại.

Để có thể thực hiện trao đổi mua bán như bình thường, báo Tiền Phong cho biết, người dân cũng như các tiểu thương trong chợ cần thực hiện đúng các yêu cầu như:

- Các tiểu thương buôn bán rau, củ quả, hải sản tại chợ phải đáp ứng yêu cầu tiêm ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19, ký cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban quản lý cấp thẻ có gắn mã QR cho những người hoạt động trong chợ để thuận lợi trong quá trình ra, vào chợ và kiểm tra, giám sát.

Chợ Long Biên hoạt động trở lại từ 0h ngày 21.10, người dân cần đáp ứng 'những tiêu chí' nào để được đi chợ/buôn bán? - Ảnh 2
 Ảnh: Internet

- Riêng đối với các lái xe, phụ xe ô tô chở hàng vào chợ phải tuân thủ theo các quy định phòng, chống dịch của Bộ Y Tế, Bộ Giao thông Vận tải… “Qua khảo sát, hầu hết các nguồn cung cấp hàng hóa đến từ các huyện trên địa bàn thành phố, ngoài ra còn có các xe hàng đến từ các tỉnh lân cận có nguy cơ dịch bệnh thấp” - ông Nguyễn Văn Loan nói.

- Ban quản lý chợ cũng cho biết, người dân vào chợ mua hàng phải thực hiện quét mã QR để kiểm soát tại cổng chợ. Tại từng gian hàng cũng được bố trí mã QR, thiết lập vách ngăn chắn giọt bắn. Để đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh các trường hợp có nghi nhiễm SARS-CoV-2, chợ cũng thiết lập một khu vực riêng nhằm cách ly tạm thời trước khi lực lượng y tế được triển khai. Sau thời gian hoạt động (từ 18h đến 9h), chợ sẽ đóng cửa, dừng toàn bộ các hoạt động để vệ sinh môi trường, khử khuẩn.

Sau khi thực hiện mở cửa giai đoạn 1, trên cơ sở đánh giá hoạt động, Ban quản lý chợ sẽ báo cáo UBND quận Ba Đình tiếp tục cho phép kinh doanh đối với các mặt hàng hoa quả, các mặt hàng không thiết yếu từng bước theo 2 giai đoạn còn lại. 

Để đảm bảo quá trình 'mở chợ' diễn ra an toàn, thuận lợi, từ ngày mai ban quản lý chợ Long Biên vẫn sẽ phối hợp với các đội có liên quan phân công trực chốt giải tỏa giao thông những nơi như cổng chợ. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để chợ được mở dài lâu, ổn định. 

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