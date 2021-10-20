Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: Công an 'khám nghiệm tử thi', đang trong quá trình xác minh dấu hiệu phạm tội

Xã hội 20/10/2021 15:12

Ngay khi nhận được thông tin tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi mất tích ở Bình Dương, công an địa phương lập tức có mặt tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi.

Suốt nhiều ngày nay, vụ bé trai bị mất tích ở Bình Dương được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Không ai lý giải được vì sao một cháu bé 2 tuổi lại đột nhiên mất tích ngay khi... chơi trước sân nhà. Nhiều nguồn tin giả đưa rằng cháu bị bắt cóc, hoặc thậm chí là đã tìm thấy,... nhưng đều lần lượt được gia đình đính chính, chỉ mong sớm tìm được con. 

Mới đây, chiều ngày 20/10, theo thông tin mới nhất, có người đã tìm thấy thi thể cháu bé bên bờ sông. Theo đó, bé được tìm thấy vào khoảng 12h cùng ngày tại một con suối sau nhà, cách khoảng 300m. Thi thể cháu bị mắc lại tại một cành cây.

Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: Công an 'khám nghiệm tử thi', đang trong quá trình xác minh dấu hiệu phạm tội - Ảnh 1
 Con suối gần nhà nơi phát hiện thi thể cháu bé

Báo Lao động đưa tin, theo cơ quan chức năng, thi thể cháu được tìm thấy dưới suối, nổi lên mặt nước. Khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi.

Bên cạnh đó theo thông tin từ báo Tiền phong, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã ngay lập tức cơ mặt thực hiện khám nghiệm tử thi bé trai 2 tuổi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong, xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không.

Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: Công an 'khám nghiệm tử thi', đang trong quá trình xác minh dấu hiệu phạm tội - Ảnh 2
 Lực lượng chức năng vào hiện trường vụ phát hiện thi thể cháu bé mất tích.

Về phía gia đình anh L.G.Đ (cha của cháu bé) cho biết, gia đình đang rất buồn và gửi lời cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ tìm kiếm cháu trong những ngày qua. Ông Nguyễn Phương Linh - chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng cho biết trên báo PL&BĐ, hiện phía huyện đã chỉ đạo lãnh đạo xã Minh Tân xem xét hỗ trợ ban đầu cho gia đình bé.

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