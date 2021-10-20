NÓNG: Đề xuất mới cho phép xe buýt ở TP.HCM hoạt động trở lại, người dân có thể đi những tuyến nào?

Xã hội 20/10/2021 11:56

Mới đây, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM vừa có đề xuất Sở Giao thông vận tải TP cho phép hoạt động lại 8 tuyến xe buýt trên địa bàn.

Theo Người lao động, trước diễn biến dịch bệnh đang dần ổn định, vừa qua Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM đã có đề xuất cho hoạt động lại một số tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố.

NÓNG: Đề xuất mới cho phép xe buýt ở TP.HCM hoạt động trở lại, người dân có thể đi những tuyến nào? - Ảnh 1

 Ảnh. Internet

Đây cũng được xem là một trong những việc cấp thiết cần thực hiện ngay khi có thể, đáp ứng 'nhu cầu' đi lại của người dân.
Trong tổng 8 tuyến xe được đề xuất hoạt động trở lại, có 5 tuyến buýt được đề xuất chạy số chuyến 60 chuyến/ngày. Cụ thể như: 
- Tuyến số 14 (Bến xe Miền Đông- 3/2- Bến xe Miền Tây)   
- Tuyến số 20 (Bến Thành- Nhà Bè)
- Tuyến số 27 (Bến xe buýt Sài Gòn- Âu Cơ- Bến xe An Sương
- Tuyến số 29 (Phà Cát Lái- Chợ nông sản Thủ Đức)
- Tuyến số 141 (Khu du lịch BCR- Long Trường- Khu chế xuất Linh Trung II)
Riêng 3 tuyến còn lại sẽ hoạt động với số chuyến 54 chuyến/ngày:
Các tuyến xe buýt số 65 (Bến Thành- CMT8- Bến xe An Sương); Tuyến số 74 (Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi); Tuyến số 79 (Bến xe Củ Chi- Đền Bến Dược).

NÓNG: Đề xuất mới cho phép xe buýt ở TP.HCM hoạt động trở lại, người dân có thể đi những tuyến nào? - Ảnh 2
  Ảnh. Internet

Trước đó từ ngày 5.104 tuyến xe buýt ở khu vực bình thường mới của huyện Cần Giờ cũng đã hoạt động trở lại, thời gian hoạt động từ 5h đến 18h.
Dù tình hình dịch bệnh phần nào được kiểm soát, các hoạt động ăn uống và phương tiện đi lại cũng lần lượt được đề xuất hoạt động trở lại,... tuy nhiên mỗi người dân vẫn cần nâng cao ý thức nghiêm túc tuân thủ quy định 5K tại cơ sở y tế và cộng đồng: "KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ” để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.

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