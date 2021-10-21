Mới: Từ 21/10, khách đi máy bay phải tuân theo 'điều kiện bắt buộc'?

Xã hội 21/10/2021 11:20

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ GTVT kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa sau khi kết thúc thời gian thí điểm từ 1.10. Đặc biệt, còn nêu rõ những điều kiện cụ thể mà hành khách phải đảm bảo để được tham gia các chuyến bay.

Sau 10 ngày đầu thí điểm cho mở lại một số chuyến bay nội địa kể từ 1-10, mới đây Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ GTVT kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa sau khi kết thúc thời gian thí điểm. Trước mắt sẽ thực hiện cho giai đoạn từ ngày 21/10-30/11, sau đó tiến hành đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Mới: Từ 21/10, khách đi máy bay phải tuân theo 'điều kiện bắt buộc'? - Ảnh 1

Đồng thời, một số quy định mới đối với hành khách tham gia các chuyến bay cũng được Bộ GTVT thống kê cập nhật lần nữa. Cụ thể theo Dân trí đưa tin:

Bộ GTVT nêu rõ các hãng hàng không chỉ tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình phục hồi kinh tế như hoạt động công vụ, lực lượng phòng chống dịch Covid-19, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và người dân có nhu cầu.

Điều kiện áp dụng với hành khách đi máy bay quy định rõ trường hợp hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cần Thơ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

 

Bên cạnh đó, theo VOV, Các trường hợp hành khách khác cần đáp ứng 1 trong 3 điều kiện:

Thứ nhất, có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, trong đó, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay.

Thứ hai, có giấy chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay.

Mới: Từ 21/10, khách đi máy bay phải tuân theo 'điều kiện bắt buộc'? - Ảnh 2

Thứ ba, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Cùng đó, tất cả hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát.

Những lưu ý cần quan tâm nữa chính là việc hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác... Trên máy bay, hành khách luôn đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc. 

Dù tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát, tuy nhiên khi di chuyển bằng các phương tiện công cộng người dân vẫn cần chú ý các biện pháp bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ quy định 5K và các điều kiện cụ thể dành cho hành khách là việc làm hết sức cần thiết. 

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