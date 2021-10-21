Thanh Hóa phát hiện thêm 17 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, gấp rút đẩy mạnh rà soát truy vết, khoanh vùng dập dịch

Mới đây, tính đến 20/10, Thanh Hóa đã ghi nhận thêm 25 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó 17 ca ở cộng đồng . Theo VOV, phần lớn các ca bệnh ngoài cộng đồng ghi nhận trong ngày đều liên quan đến ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn và công dân Thanh Hoá trở về từ các tỉnh, thành phía nam.

Số ca bệnh còn lại liên quan đến công dân Thanh Hoá trở về từ các tỉnh, thành phía nam. Tại huyện Triệu Sơn ghi nhân 8 bệnh nhân; huyện Hà Trung 3 bệnh nhân; huyện Thọ Xuân ghi nhận 1 bệnh nhân; huyện Nông Cống ghi nhận 4 bệnh nhân; huyện Quảng Xương ghi nhận 2 bệnh nhân. Hiện các bệnh nhân đã được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Đến thời điểm này ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn đang lây lan sang một số huyện, thị xã như Hà Trung, Nga Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá. Các địa phương này đang triển khai biện pháp kiểm soát chặt công dân đi/về từ thị xã Bỉm Sơn để kiểm soát dịch bệnh. Riêng thành phố Sầm Sơn đã phát hiện 5 ca mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch Bỉm Sơn, địa phương này đã phải phong tỏa tạm thời các khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

“Chúng tôi đã bố trí các lực lượng phong tỏa và đảm bảo được an toàn cho bà con nhân dân. Chúng tôi có 27 trường hợp là F1 và 265 trường hợp là F2. Đối với các trường hợp F1 đã được cách ly y tế tập trung theo đúng quy định, còn lại các trường hợp F2 thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường chúng tôi đã ban hành các quyết định cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe. Cho đến giờ phút này tất cả các trường hợp F2 đều nghiêm túc thực hiện”, ông Trần Ngọc Đính, Chủ tịch phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn cho biết.

Thông tấn xã Việt Nam cũng cho biết, thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tập trung phòng, chống dịch theo 3 quan điểm chủ đạo: phát huy vai trò của người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19, với lộ trình phù hợp, khả thi thống nhất trong toàn tỉnh; xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là chiến lược thường xuyên, lâu dài, trong đó tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị là điều kiện tiên quyết, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và áp dụng công nghệ trong phòng, chống dịch.

Tính từ ngày 17/4 đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 752 ca mắc COVID-19 trong đó có 499 người đã được điều trị khỏi ra viện, 5 người tử vong. 248 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa. Toàn tỉnh đã tiêm được hơn 880.000 liều vaccine phòng COVID-19.

Tình hình số ca mắc Covid19 trong cộng đồng tăng nhanh khiến các địa phương nói chung và Thanh Hóa nói riêng phải cực kỳ sát sao trong việc xét nghiệm, khoanh vùng, truy vết... nhằm nhanh chóng dập dịch. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, xã hội.