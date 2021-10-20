Sau 10 năm 'giã từ sô chậu', Phương Thanh bất ngờ tuyên bố... sẽ 'trở lại Showbiz'

Sao Việt 20/10/2021 16:43

Thời gian gần đây, từ những lùm xùm trong showbiz Việt, người ta hiếm hoi thấy Phương Thanh lên tiếng sau nhiều năm 'từ giã' giới show chậu thị phi. Mới đây nhất, giọng ca 'Trống vắng' có buổi live streams và status với lời hứa gây bất ngờ.

 

Được biết đến như một trong những giọng hát nội lực và đặc biệt nhất nhì Showbiz Việt những năm đầu thập niên 2000, cái tên Phương Thanh trở nên quá quen thuộc với người hâm mộ Việt. Tuy nhiên ở thời điểm 'nổi đình nổi đám', nữ ca sĩ lại quyết định dừng sự nghiệp 'sô chậu' một cách khá bất ngờ.

Dù vậy với sức ảnh hưởng của mình, Phương Thanh vẫn luôn nhận được sự quan tâm và trông đợi từ phía cộng đồng fan. Ngay cả khi cô chỉ xuất hiện hiếm hoi trong vài chương trình truyền hình hay gameshow đặc biệt. 

Mới đây, nữ ca sĩ đã khiến dân tình đứng ngồi không yên khi liên tục đăng nhiều status bâng quơ, 'úp mở' chuyện 'comeback Showbiz' sau 10 năm vắng bóng. 

Sau 10 năm 'giã từ sô chậu', Phương Thanh bất ngờ tuyên bố... sẽ 'trở lại Showbiz' - Ảnh 1

Trưa 19.10, nữ ca sĩ bày tỏ sự bức xúc khi netizen chỉ dựa vào việc mình sửa status nhiều lần mà có nhận xét sai lệch. Tuy nhiên câu nói '10 năm nay Chanh đâu có hát hay tham gia Showbiz giờ mới chuẩn bị trở lại' mới là câu nói chiến trọn spotlight, dân tình ngỡ ngàng khi việc nữ ca sĩ trở lại ngày càng được chính chủ... khẳn định nhiều hơn. 

Sau 10 năm 'giã từ sô chậu', Phương Thanh bất ngờ tuyên bố... sẽ 'trở lại Showbiz' - Ảnh 2

'Chiều 19.10, giọng ca 'Trống vắng' tiếp tục gây tò mò với netizen khi đăng status báo sẽ có 'ca sĩ trẻ măng non triển vọng' xuất hiện trên Fanpage của mình.

Sau 10 năm 'giã từ sô chậu', Phương Thanh bất ngờ tuyên bố... sẽ 'trở lại Showbiz' - Ảnh 3

Đặc biệt sau live streams tối 19.10, sáng nay (20.10) nữ ca sĩ đã lập tức bày tỏ sự vui mừng khi lượt like, comment, share live của mình quá nhiều. Phương Thanh chia sẻ 'Chanh được tiếp thêm động lực để quay về showbiz', chỉ với câu nói này dân tình sẵn sàng lót dép 'hóng' idol của mình từ bây giờ.

Sau 10 năm 'giã từ sô chậu', Phương Thanh bất ngờ tuyên bố... sẽ 'trở lại Showbiz' - Ảnh 4
 Và mới đây, trưa 20.10, nữ ca sĩ tiếp tục có dòng trạng thái nhắc về việc sắp 'comeback showbiz'

Với quá nhiều hint lẫn lời khẳng định từ chính chủ, người hâm mộ hoàn toàn tin rằng sẽ sớm được đón nhận sản phẩm âm nhạc và sự quay trở lại thật hoành tráng của giọng ca nội lực Phương Thanh. 

Sau 10 năm 'giã từ sô chậu', Phương Thanh bất ngờ tuyên bố... sẽ 'trở lại Showbiz' - Ảnh 5

Ảnh: Facebook nhân vật

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