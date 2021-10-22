TP HCM: Tổ chức tiêm vaccine tập trung cho người dân từ các tỉnh, thành trở về

Xã hội 22/10/2021 15:23

Sở Y tế TP.CM vừa được giao cung ứng đầy đủ vaccine và hỗ trợ theo đề xuất của các quận huyện; hướng dẫn các địa phương tổ chức điểm tiêm lưu động ở những khu vực phù hợp, tạo điều kiện tiêm vaccine sớm cho bà con.

Trước những dấu hiệu tích cực như 'người dân đã có thể tự do đi lại từ ngày 1.10', 'thành phố dự kiến cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở những "vùng xanh" đã kiểm soát được dịch vào tuần sau',... cho thấy tình hình kiểm soát dịch bệnh tại TP.HCM phần nào có sự khả quan, tích cực. 

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động/công việc đang dần trở lại trạng thái 'bình thường mới', nhu cầu trở lại TP.HCM để làm việc của người dân các tỉnh cũng đang là vấn đề cần được quan tâm, chú trọng. 

Mới đây, theo VnExpress, chính quyền TP.HCM đã yêu cầu chuẩn bị nguồn vaccine, tập hợp danh sách, tổ chức các điểm tiêm gần cửa ngõ, tiêm lưu động để tạo thuận lợi cho người dân từ các tỉnh trở lại. Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng cho biết, sau thời gian nới lỏng giãn cách, có nhiều người dân từ các tỉnh, thành trở về thành phố để học tập, sinh sống và làm việc. 

TP HCM: Tổ chức tiêm vaccine tập trung cho người dân từ các tỉnh, thành trở về - Ảnh 1
 Ảnh: Internet.

Nội dung trên được đề cập trong công văn Tổ chức tiêm vaccine tập trung cho người dân từ các tỉnh, thành trở về do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức gửi Sở Y tế thành phố, các quận huyện và đơn vị liên quan, ngày 21/10.

Theo đó, thành phố giao Sở Y tế cung ứng đầy đủ vaccine và hỗ trợ theo đề xuất của các quận huyện; hướng dẫn các địa phương tổ chức điểm tiêm lưu động ở những khu vực phù hợp, thuận tiện cho người dân từ các tỉnh, thành trở về dễ tiếp cận.

Sở Công thương, Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao được yêu cầu chỉ đạo các doanh nghiệp nhanh chóng lập danh sách những người lao động chưa được tiêm, nhất là người trở về từ các tỉnh, thành.

TP HCM: Tổ chức tiêm vaccine tập trung cho người dân từ các tỉnh, thành trở về - Ảnh 2
 Ảnh: Internet

Trường hợp chưa tiêm thì sẽ được tiêm mũi 1 ngay, còn nếu đã tiêm mũi 1 thì sẽ tổ chức tiêm mũi 2 đúng thời gian quy định. "Sở Y tế đã gửi văn bản cho các quận, huyện. Mong người dân khi trở về TP HCM chủ động đến địa phương đăng ký tiêm. Mục tiêu là làm sao tổ chức tiêm sớm nhất cho bà con", ông Hưng nói.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố cũng cho biết đã đề nghị các doanh nghiệp lập danh sách số lao động chưa tiêm gửi về sở và UBND các quận huyện để triển khai tiêm vacicne sớm. Thậm chí, với các đơn vị có số lượng công nhân lớn chưa tiêm sẽ tổ chức tiêm tại doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho các công nhân.

Theo ông Hưng, UBND thành phố đã chỉ đạo phải tạo điều kiện tốt nhất để tiêm vaccine cho người từ các tỉnh, thành trở lại thành phố. Hiện hầu hết quận, huyện đều có xe tiêm lưu động, phục vụ tại chỗ. Thành phố sẽ tăng cường thêm 2 xe tiêm lưu động, để làm sao tiêm bao phủ vaccine hết cho người dân.

Trước thông tin này, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi khi sắp được trở lại TP.HCM học tập và làm việc. Đây cũng là một trong những bước nền quan trọng để 'tái khởi động' nền kinh tế thành phố sau nhiều tháng bị 'đóng băng' do Covid-19. 

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