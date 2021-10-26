F0 trong cộng đồng tăng nhanh: 4 tỉnh miền Tây trở thành "điểm nóng" Covid-19

Theo VnExpress, An Giang là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh nhất các tỉnh miền Tây. Bảy ngày qua, tỉnh phát hiện 1.481 ca Covid-19, tăng 170% so với tuần trước. Trong đó, 407 trường hợp trong cộng đồng, chiếm 27%; số ca từ các tỉnh, thành khác về quê chiếm 20%. Địa phương đã phát hiện 1.034 ca dương tính trong hơn 65.000 người hồi hương thời gian qua.

Nhiều ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại các tỉnh miền Tây tăng cao. Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng mới đây được xác định là 4 tỉnh có số ca mắc cao và tình hình khẩn cấp... đáng báo động.

Ngoài các ổ dịch tại huyện Chợ Mới, chùm ca lây nhiễm tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã phát hiện 104 F0. Qua truy vết người ra vào bệnh viện ghi nhận thêm 55 ca mắc ở 7 địa phương trong tỉnh. Đến nay, tỉnh An Giang ghi nhận tổng cộng 9.286 ca Covid-19.

Trong số địa phương của An Giang, huyện Chợ Mới ghi nhận số ca dương tính nCoV tăng cao. Ba ngày gần đây, huyện phát hiện 236 ca, nâng tổng số trường hợp mắc nCoV ở địa phương lên 948 ca. Địa phương đã phong toả nhiều khu vực ca nhiễm, nâng cấp độ dịch từ 2 lên 3 - nguy cơ cao, thiết lập khu điều trị F0 không triệu chứng quy mô 400 giường.

Trước diễn biến dịch phức tạp, mới đây An Giang đã vận hành Bệnh viện điều trị bệnh Covid-19 ở huyện Phú Tân quy mô 100 giường. Trước đó, tỉnh phê duyệt kinh phí gần 120 tỷ đồng đầu tư khẩn cấp phòng ICU điều trị Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang (TP.Long Xuyên).

Tại Sóc Trăng, tình hình Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 24/10, toàn tỉnh ghi nhận 98 trường hợp dương tính nCoV. Trong số này, 71 trường hợp là F1 chuyển thành F0, 7 ca về từ vùng dịch; 20 ca qua xét nghiệm cộng đồng và khu phong toả.

Từ đợt dịch thứ 4 bùng phát tại địa phương ngày 4/7, Sóc Trăng ghi nhận tổng cộng 4.376 ca dương tính nCoV. Trong số này, 2.152 người khỏi bệnh, 35 ca tử vong. Gần một tháng qua, Sóc Trăng tiếp nhận trên 43.000 người về từ Long An, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Từ 30/9 đến nay, số người mắc Covid 19 tại Sóc Trăng tăng mạnh, hơn 3 lần.

Tình hình dịch diễn biến phức tạp nên địa phương đã xây dựng 5 bệnh viện dã chiến, nâng công suất lên 3.000 F0, đồng thời đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân.

Tại Bạc Liêu, ổ dịch lớn nhất hiện nay tại một công ty thuỷ sản với 700 lao động ở TX Giá Rai với 131 F0 trong 5 ngày qua. Đánh giá ổ dịch này có nguy cơ lây nhiễm cao và lan rộng, ngành y tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly, điều trị...

Ở phạm vi toàn tỉnh, từ ngày 19 đến 24/10, địa phương ghi nhận 474 ca dương tính nCoV. 19 ca dương tính với nCoV tại các khu cách ly thu dung, điều trị, trong đó 5 trường hợp là nhân viên y tế; 40 ca tại các khu phong toả ở huyện Hồng Dân; 36 ca là người về quê hiện ở tại các khu cách ly tập trung.

Kiên Giang cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trong thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày khoảng 100 trường hợp, trong đó số ca cộng đồng chiếm 10%. Đến ngày 24/10, toàn tỉnh phát hiện 7.629 ca Covid-19. Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc cho biết, dịch tăng do một số người về từ vùng dịch không tuân thủ khi cách ly tại nhà.

Cùng với việc nâng cao ý thức nguời dân, Kiên Giang đặt mục tiêu nhanh chóng phủ vaccine. Khi phát hiện ổ dịch, ngành y tế khẩn trương khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh. Đến nay, tỉnh đã tiêm vaccine cho 65% trong tổng số 1,2 triệu người dân trên 18 tuổi, trong đó số người tiêm đủ 2 mũi chiếm 8%.

Trước tình hình dịch Covid-19 tại miền Tây Nam Bộ đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đoàn y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã được chi viện hỗ trợ chuyên môn cho một số địa phương chống dịch.

Cụ thể, theo Người lao động, ngày 25/10, thêm một đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy do BSCK2 Phạm Thanh Việt (Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp) làm trưởng đoàn đã lên đường đến Cà Mau.

Tại đây, đoàn của Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau họp trực tuyến với các đội ngũ y tế địa phương, các trung tâm y tế (quận, huyện, xã) để hỗ trợ về công tác điều trị, chăm sóc F0, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn…