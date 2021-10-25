Bí thư Đảng ủy xã tự ý đưa con trai từ khu cách ly về nhà 'làm vía', lãnh đạo Nghệ An xử lý ra sao?

Xã hội 25/10/2021 12:16

Một Bí thư đảng ủy xã ở Nghệ An đã tự ý đến khu cách ly tập trung để đón con trai về nhà 'làm vía' và học online... khiến nhiều người rất bất bình. Phía lãnh đạo đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và tiến hành xử lý.

Nhiều người hẳn còn chưa quên sự việc một Bí thư Đảng ủy xã ở Nghệ An 'mang con đang cách ly trở về nhà để... làm vía' vào tháng 9 vừa qua, bởi sự việc dấy lên rất nhiều bức xúc trong cộng đồng, cho rằng đây là hành động cực kỳ đáng lên án, cần phải nhan chóng xử phạt, răn đe.

Theo Tiền phong, trước đó ngày 15/9, con trai của ông Xồng Bá Dềnh là X.B.T đi từ vùng dịch ở TP Vinh về xã và được đưa đi cách ly tập trung tại bản Na Cáng, xã Na Ngoi. Tuy nhiên, mới cách ly được 4 ngày thì vị Bí thư đảng ủy xã đã tự ý đến khu cách ly tập trung để đón con trai về nhà "làm vía" và học online, khiến nhiều người rất bất bình.

Mới đây, sáng 25/10, Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An đã ra quyết định cách chức đối với ông Xồng Vả Dềnh - Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi, do tự ý đưa con trai đang trong khu cách ly COVID-19 về nhà dù chưa hết thời gian cách ly.

Bí thư Đảng ủy xã tự ý đưa con trai từ khu cách ly về nhà 'làm vía', lãnh đạo Nghệ An xử lý ra sao? - Ảnh 1

Hiện, sau 21 ngày cách ly tập trung, ông Dềnh vẫn đang thực hiện biện pháp cách ly tại nhà nên Huyện ủy Kỳ Sơn chưa thể công bố quyết định cách chức.

Việc xử lý nghiêm những trường hợp như trên phần nào ổn định lòng dân trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, rất cần người dân ý thức bảo vệ chính mình và những người xung quanh. 

Vài ngày trở lại đây, số ca F0 ở các tỉnh miền Trung cũng đang có dấu hiệu tăng dần, người dân Nghệ An nói riêng và các tỉnh Khánh Hòa, Hà Tĩnh,... nói chung đang nỗ lực hết mình, chấp hành cách quy định 5K cũng như cách ly đầy đủ, góp phần đẩy lùi đại dịch.

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Từ khóa:   làm vía nghệ an trốn cách ly

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