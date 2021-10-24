Tin vui cho người dân TP.HCM: Khởi động lại tour du lịch đường sông, bạn đã sẵn sàng 'xê dịch'?

Theo báo Nhân dân, sau thời gian chuẩn bị khẩn trương và bảo đảm Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sáng 24/10, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist Group) và các đơn vị tổ chức chào mừng đoàn khách thương mại đầu tiên của ngành du lịch thành phố tham gia chương trình tham quan đường sông tuyến Bạch Đằng đi Cần Giờ bằng tàu cao tốc.

TP.HCM đang dần 'mở cửa' một số hoạt động cần thiết, từ đi lại, sản xuất cho đến các hoạt động mua bán, ăn uống. Đồng thời nhu cầu tham quan, du lịch cũng đang được quan tâm sau nhiều tháng 'chững lại' vì dịch bệnh.

Chương trình tham quan bằng đường sông Bạch Đằng - Cần Giờ là sản phẩm mới của du lịch thành phố sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh.

Khởi hành từ bến Bạch Đằng ở trung tâm thành phố, từ trên tàu cao tốc, du khách thưởng thức cảnh quan 2 bên bờ sông dọc theo quận 1, quận 4, quận 7 về hướng Cần Giờ để thưởng lãm và trải nghiệm cảnh đẹp ở Thạnh An, Thiềng Liềng, Vàm Sát và các sản phẩm ẩm thực độc đáo riêng có của hệ sinh thái vùng ngập mặn.

Sau chương trình tham quan đầu tiên, Sở Du lịch thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các quận, huyện và doanh nghiệp tiếp tục khai thác, xây dựng các chương trình tham quan bằng đường sông đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm; các chương trình tham quan theo hướng Bạch Đằng - Củ Chi kết nối với Bình Dương; tuyến Bạch Đằng - Quận 7 - Cần Giờ... nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho du khách theo điều kiện thích ứng an toàn với Covid-19 và theo lộ trình khôi phục hoạt động du lịch đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch ra khỏi thành phố của người dân TP.HCM cũng đang được các cơ quan của một số tỉnh xem xét thực hiện dựa trên tình hình cụ thể.

Theo báo Thanh niên, ngày 21.10, trong hội nghị liên kết du lịch giữa UBND TP.HCM và UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp đã thảo luận các phương án để sớm đưa khách từ TP.HCM đến Nha Trang du lịch, Khánh Hòa và ngược lại.

Báo Người lao động cũng đưa tin, ngày 22.10, UBND TP HCM và UBND tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức chương trình hợp tác liên kết du lịch giữa 2 địa phương trong điều kiện an toàn, thích ứng với dịch Covid-19.

Việc đẩy mạnh du lịch dành cho người dân TP.HCM đang đặc biệt được quan tâm, bởi sau nhiều ngày thực hiện các chỉ thị, tuân thủ việc ở nhà, giãn cách xã hội... việc được ra ngoài sẽ có tác dụng 'xả stress', thúc đẩy quá trình 'bình thường mới' về mặt tinh thần trở nên thuận lợi, nhanh chóng hơn.