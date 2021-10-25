Vụ gi.ết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang: Lời khai r.ợn người của kẻ th.ủ á.c

Tường thuật chi tiết quá trình s.át h.ại cha mẹ và em gái, kẻ thủ ph.ạm khiến nhiều người không khỏi rùng mình, kh.iếp sợ.

Ngày 22/10, người dân tỉnh Bắc Giang không khỏi bàng hoàng khi có vụ th.ảm s.át xảy ra tại địa phương. Cụ thể, một người đàn ông trung niên chỉ trong vòng buổi sáng đã gi.ết hại 3 người trong gia đình gồm cha, mẹ em gái rồi sau đó bỏ trốn.

Tới 17h00 giờ ngày 24/10, đối tượng bị phát hiện và bắt giữ sau 53 giờ trốn chạy. Theo Tiền phong, qua đấu tranh khai thác tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, đối tượng Trần Văn Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi giết 3 người trong gia đình.

Theo lời khai, khoảng 7h sáng ngày 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị T. (SN 1976) sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị T. tử vong ngay tại chỗ.

Một lúc sau mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị Th (SN 1949) về nhà, tới sân lại xảy ra cãi vã với Hiếu vì vậy y tiếp tục dùng dao chém tử vong bà Th. Sau đó y dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi.

Buổi trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình L (SN 1949) cũng bị con trai chém tử vong khi vừa về tới sân nhà.

Đối tượng Trần Văn Hiếu khai nhận bằng chữ viết tại cơ quan CSĐT

Cũng theo Tiền phong, trước hôm gây án 9 ngày Hiếu cũng mới được ra tù sau 6 năm lãnh án vì tội gây thương tích cho vợ. Chưa kịp 'tái hòa nhập cộng đồng', đối tượng đã tiếp tục phạm phải sai lầm để rồi vướng vào vòng lao lý.

Nhiều ý kiến cho rằng Hiếu vốn 'ngựa quen đường cũ', chính sự nhẫn tâm và hành vi t.àn á.c đã cướp đi sinh mạng của 3 người trong gia đình một cách không thương tiếc. Dù vậy, vẫn tin rằng pháp luật sẽ sớm có những mức phạt thích đáng, đủ mạnh để cảnh cáo răn đe chung trong cộng đồng.

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