Kẻ m.áu l.ạnh g.iết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang: Vừa ra t.ù trước đó...9 ngày, 6 năm giam giữ chưa đủ sức 'răn đe'?

Xã hội 25/10/2021 17:16

Một thông tin khiến nhiều người bất ngờ, trước hôm gây án với cha mẹ và em gái ruột 9 ngày Hiếu cũng mới ra t.ù sau 6 năm lãnh án.

Mới đây, dân mạng rúng động trước v.ụ á.n ngày 22/10 do Trần Văn Hiếu ngụ tại Bắc Giang đã gi.ết từng người thân trong gia đình (cha, mẹ và em gái) bằng dao. Sau đó bỏ trốn bằng xe máy lên Lào Cai - nơi trước đó từng làm thuê.

Sự việc gây hoang mang dư luận trước sự t.àn b.ạo, m.áu l.ạnh của hung thủ bao nhiêu, càng khiến người ta bất ngờ bấy nhiêu khi trước đó nạn nhân vừa mãn hạn t.ù 6 năm cách đó... 9 ngày.

Kẻ m.áu l.ạnh g.iết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang: Vừa ra t.ù trước đó...9 ngày, 6 năm giam giữ chưa đủ sức 'răn đe'? - Ảnh 1

Theo Vietnamnet, trước đó năm 2015, Hiếu đã gây thương tích cho vợ mình nên bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 6 năm tù. Chủ tịch UBND xã Tân Thanh - Ngô Đức Khánh cho biết: 'Cách đây 6 năm, vợ chồng Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xung đột, Hiếu đã ch.ém vợ, gây th.ương t.ích và sau đó nhận án phạt t.ù'.

 

Ngày 13/10 vừa qua, Hiếu mãn hạn t.ù về quê sống cùng bố mẹ. Ngày 22/10, tức 9 ngày sau khi ra tù, Hiếu gây ra thảm án.

Như lời khai ban đầu của Hiếu do Công an tỉnh Lào Cai cung cấp, khoảng 7h sáng ngày 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị T. (SN 1976) sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị T. tử vong ngay tại chỗ. 

Một lúc sau mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị Th (SN 1949) về nhà, tới sân lại xảy ra cãi vã với Hiếu vì vậy y tiếp tục dùng dao chém tử vong bà Th. Sau đó y dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi.

Buổi trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình L (SN 1949) cũng bị con trai chém tử vong khi vừa về tới sân nhà.

Sau khi gây án, Hiếu lẩn trốn dưới sự truy tìm và đuổi bắt của lực lượng công an. Sau 53 giờ trốn chạy, Hiếu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào chiều 24-10.

Hiện tại th.ủ phạm đã cho lời khai tại cơ quan công an, chờ ngày xét xử. 

Vụ gi.ết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang: Lời khai r.ợn người của kẻ th.ủ á.c

Vụ gi.ết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang: Lời khai r.ợn người của kẻ th.ủ á.c

Tường thuật chi tiết quá trình s.át h.ại cha mẹ và em gái, kẻ thủ ph.ạm khiến nhiều người không khỏi rùng mình, kh.iếp sợ.

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