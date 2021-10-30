Hà Nội ghi nhận số F0 trong ngày cao nhất trong hơn một tháng qua, có nhiều ca mắc cộng đồng

Xã hội 30/10/2021 08:19

Trong số 47 ca Covid-19 mới phát hiện, có 6 ca cộng đồng, các ca này phân bố tại Hoài Đức (3), Thanh Trì (1), Gia Lâm (1) và Nam Từ Liêm (1).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 29/10, Hà Nội ghi nhận 47 ca Covid-19, trong đó có 6 ca phát hiện tại cộng đồng, 27 ca ở khu cách ly và 14 ca ở khu phong tỏa.

47 ca Covid-19 mới ghi nhận phân bố tại: Mê Linh (14), Quốc Oai (14), Hoài Đức (3), Long Biên (3), Nam Từ Liêm (2), Bắc Từ Liêm (2), Hoàng Mai (2), Đống Đa (2), Sóc Sơn (1), Thanh Trì (1), Gia Lâm (1), Hà Đông (1) và Mỹ Đức (1).

CDC Hà Nội chia theo chùm ca bệnh, ổ dịch như sau: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai (15); chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh (14); chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (4); chùm sàng lọc ho sốt (1); chùm ho sốt thứ phát (7); chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (2); chùm liên quan các tỉnh có dịch (4).

Trong số 47 ca Covid-19 mới phát hiện, có 6 ca cộng đồng, các ca này phân bố tại Hoài Đức (3), Thanh Trì (1), Gia Lâm (1) và Nam Từ Liêm (1).

Thông tin 47 bệnh nhân như sau:

15 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai. Ngày 28/10 và 29/10, các bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

14 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Các bệnh nhân đều ở địa chỉ xã Tiến Thắng của huyện này. Ngày 28/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Có 4 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa. Các bệnh nhân có địa chỉ ở Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Họ đều có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 28/10. 

2 ca thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch ở Mỹ Đức. Trường hợp đầu tiên từ Hà Giang về ngày 28/10, sau đó được xác định có tiếp xúc trường hợp nghi ngờ dương tính tại Hà Giang, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân về từ Phủ Lý, Hà Nam ngày 24/10. Ngày 28/10, người này được xác định là F1 của trường hợp N.T.H dương tính tại Hà Nam, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

4 ca thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch: Các bệnh nhân ở huyện Hoài Đức, Sóc Sơn và Thanh Trì. Họ có kết quả dương tính vào ngày 28/10.

Có 1 ca chùm sàng lọc ho sốt ở Dương Xá, Gia Lâm. Bệnh nhân là nhân viên y tế. Ngày 28/10, chị được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Có 7 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt thứ phát. Các ca phân bố ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai; Ô Chợ Dừa, Đống Đa và quận Long Biên. Ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hà Nội, thông tin 6 ca cộng đồng theo quận huyện cụ thể như sau:

1. T.T.T, nữ, sinh năm 1991, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm. Ngày 26/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

2. V.T.N, nữ, sinh năm 1937, La Phù, Hoài Đức. Bệnh nhân về từ Phủ Lý, Hà Nam ngày 24/10. Ngày 28/10 được xác định là F1 của bệnh nhân N.T.H, dương tính tại Hà Nam và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. N.Đ.Q, Nam, sinh năm 2014, La Phù, Hoài Đức, là F1 của V.T.N, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. N.K.L, nữ, sinh năm 2001, La Phù, Hoài Đức,  là F1 của V.T.N, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. H.T.X, nữ, sinh năm 1978, Tân Triều, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của V.T.N, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

6. N.T.T, nữ, sinh năm 1983, Dương Xá, Gia Lâm. Bệnh nhân là nhân viên y tế, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 4.311 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.675 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.636 ca.

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