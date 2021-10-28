Bộ Tư lệnh TP.HCM cử lực lượng tiếp nhận tài sản, di vật mà nạn nhân tử vong do dịch bệnh để lại từ bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn.

Dẫn tin từ Người Lao Động, chiều 28/10, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch trao trả tài sản, di vật của các nạn nhân tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo kế hoạch từ ngày 1/11, Bộ Tư lệnh TP.HCM cử lực lượng tiếp nhận tài sản, di vật mà nạn nhân tử vong do dịch bệnh để lại từ bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn. Sau đó, Bộ Tư lệnh TP thống kê, lập danh sách, phân loại; thực hiện niêm phong, khử khuẩn; sắp xếp kho, kệ bảo quản tài sản, di vật.

Nhận tro cốt của người thân - Ảnh: Người Lao Động

Ngoài ra, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, trước đó, Bộ tư lệnh TP.HCM có tờ trình gửi Thường trực UBND TP về đề xuất chỉ đạo công an, Sở Y tế TP bàn giao tài sản, di vật các nạn nhân tử vong vì COVID-19.

Cụ thể, Bộ tư lệnh TP đề xuất Thường trực UBND TP.HCM chỉ đạo các bên liên quan phối hợp, rà soát, tổng hợp, khử khuẩn các tài sản, di sản đang lưu giữ của những bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Bộ tư lệnh TP cũng thông tin, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Bộ tư lệnh đã thành lập các đội công tác đặc biệt có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, khâm liệm, hỏa táng, chăm lo hậu sự, vận chuyển và giao tro cốt người tử vong do COVID-19 cho thân nhân, gia đình. Các lực lượng đã bàn giao hơn 10.000 hũ tro, cốt người mắc COVID-19 tử vong.

Số ca Covid-19 mắc mới, ca nguy kịch tăng nhanh, Đắk Lắk đề nghị TP.HCM hỗ trợ khẩn Ngày 28/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP.HCM hỗ trợ vắc-xin, thuốc, trang thiết bị và nhân lực điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-doi-trao-tra-tai-san-di-vat-cho-gia-dinh-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-o-tphcm-433580.html