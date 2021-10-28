Quân đội trao trả tài sản, di vật cho gia đình người tử vong vì COVID-19 ở TP.HCM

Xã hội 28/10/2021 21:31

Bộ Tư lệnh TP.HCM cử lực lượng tiếp nhận tài sản, di vật mà nạn nhân tử vong do dịch bệnh để lại từ bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn.

Dẫn tin từ Người Lao Động, chiều 28/10, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch trao trả tài sản, di vật của các nạn nhân tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo kế hoạch từ ngày 1/11, Bộ Tư lệnh TP.HCM cử lực lượng tiếp nhận tài sản, di vật mà nạn nhân tử vong do dịch bệnh để lại từ bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn. Sau đó, Bộ Tư lệnh TP thống kê, lập danh sách, phân loại; thực hiện niêm phong, khử khuẩn; sắp xếp kho, kệ bảo quản tài sản, di vật.

Covid-19 1
Nhận tro cốt của người thân - Ảnh: Người Lao Động

Ngoài ra, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, trước đó, Bộ tư lệnh TP.HCM có tờ trình gửi Thường trực UBND TP về đề xuất chỉ đạo công an, Sở Y tế TP bàn giao tài sản, di vật các nạn nhân tử vong vì COVID-19.

Cụ thể, Bộ tư lệnh TP đề xuất Thường trực UBND TP.HCM chỉ đạo các bên liên quan phối hợp, rà soát, tổng hợp, khử khuẩn các tài sản, di sản đang lưu giữ của những bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Bộ tư lệnh TP cũng thông tin, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Bộ tư lệnh đã thành lập các đội công tác đặc biệt có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, khâm liệm, hỏa táng, chăm lo hậu sự, vận chuyển và giao tro cốt người tử vong do COVID-19 cho thân nhân, gia đình. Các lực lượng đã bàn giao hơn 10.000 hũ tro, cốt người mắc COVID-19 tử vong.

Số ca Covid-19 mắc mới, ca nguy kịch tăng nhanh, Đắk Lắk đề nghị TP.HCM hỗ trợ khẩn

Số ca Covid-19 mắc mới, ca nguy kịch tăng nhanh, Đắk Lắk đề nghị TP.HCM hỗ trợ khẩn

Ngày 28/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP.HCM hỗ trợ vắc-xin, thuốc, trang thiết bị và nhân lực điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   di vật Covid-19 bệnh nhân tử vong vì COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số