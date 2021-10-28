'Bộ đôi ân oán' hot nhất MXH tiếp tục đối đầu: 'Chị gái' Đại Nam nhắn nhủ 'em gái' Trang Khàn một điều trước thông tin cựu mẫu bị phạt 7,5 triệu đồng

Xã hội 28/10/2021 15:14

Câu chuyện bị xử phạt 7,5 triệu đồng của Trang Trần đang xôn xao cõi mạng với nhiều ý kiến trái chiều thì đến trưa nay (28/10), nữ đại gia Phương Hằng đã có phát ngôn liên quan đến vụ việc.

Mới đây, trên livestream phát tối ngày 27/10, cựu mẫu Trang Trần khiến nhiều người sốc khi tiết lộ vừa bị phạt 7,5 triệu đồng vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực xã hội thời gian qua.

Trang Trần "khoe": "Mất 7,5 củ (triệu) đó. Làm người tốt khó lắm. Hẹn gặp chị ruột ngoài toà nha".

Khỏi nói thì CĐM cũng đủ hiểu, "người chị ruột" mà bà chủ bún đậu nhắc đến không ai khác chính là bà Phương Hằng. 

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Trang Khàn 'khoe' việc bị xử phạt - Ảnh chụp màn hình

Càng sốc hơn khi chân dài gốc Bắc công khai giấy xử phạt của mình và nói: "Cứ chửi em thoải mái đi, em không dám chửi lại đâu. Nói tục chửi bậy mất 7,5 triệu đây này. Bây giờ ai vào chửi tôi, tôi không dám chửi lại đâu. Cứ chửi là mất 7,5 triệu nên đừng bảo hèn. Tôi hèn cũng được".

Không những thế, Trang Trần tiếp tục nói thêm: "Đáng lẽ phải kêu chị lên phạt từ lâu rồi để chị đỡ chửi bậy. Có gì đâu mà phải cay... Chị ước mơ được phạt 7,5 triệu lâu rồi bởi vì chị nói tục chửi thề bị lên VTV rồi".

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Trang Khàn 'khoe' cận cảnh thông báo xử phạt - Ảnh chụp màn hình

Khi câu chuyện của Trang Trần đang xôn xao cõi mạng với nhiều ý kiến trái chiều thì đến trưa nay (28/10), nữ đại gia Bình Dương đã có phát ngôn liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, trên trang cá nhân của nữ thư ký thân cận đã chia sẻ link bài viết Trang Trần bị xử phạt và hào hứng nhắn nhủ "cô em": "Em mắm tôm, em cho chị 10 ngày thì chị đã làm xong điều em muốn rồi đó".

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Động thái của 'chị gái' trước thông tin 'em gái' bị xử phạt 7,5 triệu - Ảnh chụp màn hình

Phát ngôn của nữ đại gia nhanh chóng gây chú ý bởi có lẽ đây là lần đầu tiên bà Phương Hằng thân mật, nhẹ nhàng gọi bà chủ bún đậu là "em" và xưng là "chị". Trước đó, bà chủ Đại Nam từng nhiều lần réo tên cựu mẫu trên sóng livestream va thẳng thừng gọi cô bằng nhiều danh xưng đậm tính cà khịa. Lần thay đổi cách xưng hô này không khỏi khiến cõi mạng bàn tán. Đáng chú ý hơn là lời nhắn nhủ của bà gửi đến "em gái" lại càng khiến dư luận xôn xao vì không rõ nữ đại gia ẩn ý điều gì.

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Bộ đôi ân oán hot nhất MXH - Ảnh: Internet

Thời gian vừa qua, Trang Trần và nữ đại gia sinh năm 1971 được xem là "bộ đôi ân oán" khi tố nhau không "trượt phát nào" trên sóng livestream. Đòi đưa nhau ra tòa không dưới 2 lần tuy nhiên đến hiện tại mọi sóng gió vẫn chưa thể hạ nhiệt và dự sẽ có thêm hàng loạt drama nổ ra xoay quanh hai cái tên thị phi này.

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