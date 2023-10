TP.Thủ Đức chỉ cho phép 9 phường được kinh doanh đồ uống có cồn

Căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh, TP.Thủ Đức thí điểm dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn tại 9 phường

Dẫn tin từ Zing News, chiều 28/10, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ từ 28/10 với điều kiện đảm bảo quy định của thành phố.

Cụ thể là đáp ứng các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới; nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch) được hoạt động tới 21h, công suất tối đa 50%; không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

Căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh, TP.Thủ Đức thí điểm dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn tại 9 phường gồm: Thảo Điền, An Khánh, An Lợi Đông, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Long Phước, Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Tây.

Trước đó, theo nguồn tin từ Thanh niên, chiều 27/10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã ký quyết định ban hành quyết định điều chỉnh, sửa đổi Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

So với bộ tiêu chí do Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề xuất cách đây 3 ngày (ngày 24/10), Bộ tiêu chí giảm từ 6 tiêu chí xuống còn 4 tiêu chí, đồng thời bỏ yêu cầu không bật máy lạnh và không phục vụ rượu, bia.

