Liên quan tới vụ án gã hàng xóm hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở TP.Bà Rịa gây chấn động dư luận hồi tháng 4/2021 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị mức án chung cho cả 3 tội danh của bị cáo Dũng là tử hình.

Liên quan tới vụ án gã hàng xóm hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở TP.Bà Rịa gây chấn động dư luận hồi tháng 4/2021 vừa qua, VOV đưa tin, ngày 10/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án Phạm Văn Dũng (tên gọi khác "Dũng giá", sinh năm 1975, trú phường Long Tâm, TP Bà Rịa) ra xét xử về các tội: Giết người, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị mức án chung cho cả 3 tội danh của bị cáo Dũng là tử hình.

Phạm Văn Dũng - Ảnh: VietnamNet Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Dũng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền được sống của người khác, đặc biệt là trẻ em nên cần có bản án nghiêm khắc nhất để cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Phạm Văn Dũng tử hình về tội Giết người, 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 3 năm tù về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Kẻ thủ ác tại phiên tòa - Ảnh: VOV Trước đó, VietNamNet thông tin, 20h20 ngày 17/4, Phạm Văn Dũng đi dự đám giỗ tại nhà hàng xóm ở tổ 1 khu phố 3, phường Long Tâm về, khi đến hẻm 122 đường Võ Thị Sáu thì Dũng nhìn thấy cháu P.N.Q.N. (SN 2016, cùng trú phường Long Tâm) đi phía sau, nên nảy sinh ham muốn tình dục với cháu N.

Nghĩ là làm, gã này bế cháu tới bãi đất trống gần nha, xâm hại tình dục rồi bóp cổ nạn nhân tử vong. Hiện trường vụ án - Ảnh: VOV Phẫn nộ hơn, sau khi gây án, Dũng bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường rồi tiếp tục đi đến nhà bố vợ dự sinh nhật. Đến khuya cùng ngày, gia đình không thấy cháu N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân ở bãi đất trống cách nhà 300m. Sau một ngày vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Dũng. Đáng chú ý, khi điều tra, công an phát hiện khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021 bị can Dũng có hành vi dâm ô với 3 bé gái khác (cháu C - SN 2011; cháu A - SN 2013 và cháu T - SN 2010) tại nhà của Dũng. Sau khi phiên tòa kết thúc, trao đổi với PV Pháp luật và Bạn đọc, bố bé N. cho biết: "Tôi là bố mà không lo lắng, bảo vệ được cho con gái mình, tôi hối hận nhiều lắm, thấy thương con bé, nó còn quá nhỏ mà đã ra đi. Lúc trước ở nhà, 2 chị em nó chơi đùa với nhau, giờ chỉ còn một mình con bé lớn. Có lẽ nỗi ân hận này sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời vì thiếu trách nhiệm với con của mình. Bản án dành cho ông Dũng là thích đáng, dư luận xã hội cũng đã lắng xuống, gia đình ông ấy cũng có thể sống bình thường hơn. Tôi chỉ mong các bậc làm bố mẹ hãy quan tâm, chăm sóc cho con mình nhiều hơn, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc".

Chuyện bên lề vụ án giết chủ nợ ở Hải Dương: Chồng sợ tội, dọa tự tử, vợ bất an 'phụ giúp' đốt xác, phi tang với lý do 'đốt đồ chống dịch' Liên quan đến vụ việc giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương, sau khi gây án xong, Năng về nói chuyện với vợ và được khuyên ra đầu thú nhưng anh ta không nghe, dọa sẽ tự tử và yêu cầu vợ giúp phi tang xác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muc-an-tu-cho-ga-hang-xom-cuong-hiep-sat-hai-be-gai-5-tuoi-o-ba-ria-vung-tau-bo-ruot-nan-nhan-day-dut-noi-an-han-nay-se-di-theo-toi-den-suot-cuoc-doi-435752.html