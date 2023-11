Nghĩ là làm, gã này bế cháu tới bãi đất trống gần nha, xâm hại tình dục rồi bóp cổ nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ án - Ảnh: VOV

Phẫn nộ hơn, sau khi gây án, Dũng bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường rồi tiếp tục đi đến nhà bố vợ dự sinh nhật.

Đến khuya cùng ngày, gia đình không thấy cháu N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân ở bãi đất trống cách nhà 300m. Sau một ngày vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Dũng.

Đáng chú ý, khi điều tra, công an phát hiện khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021 bị can Dũng có hành vi dâm ô với 3 bé gái khác (cháu C - SN 2011; cháu A - SN 2013 và cháu T - SN 2010) tại nhà của Dũng.

Sau khi phiên tòa kết thúc, trao đổi với PV Pháp luật và Bạn đọc, bố bé N. cho biết: "Tôi là bố mà không lo lắng, bảo vệ được cho con gái mình, tôi hối hận nhiều lắm, thấy thương con bé, nó còn quá nhỏ mà đã ra đi. Lúc trước ở nhà, 2 chị em nó chơi đùa với nhau, giờ chỉ còn một mình con bé lớn. Có lẽ nỗi ân hận này sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời vì thiếu trách nhiệm với con của mình. Bản án dành cho ông Dũng là thích đáng, dư luận xã hội cũng đã lắng xuống, gia đình ông ấy cũng có thể sống bình thường hơn. Tôi chỉ mong các bậc làm bố mẹ hãy quan tâm, chăm sóc cho con mình nhiều hơn, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc".