Sáng 9/11, cơ quan công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được nghi can sát hại bé gái 12 tuổi trên núi Két.

Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Phước Tân (SN 1982; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người". Đối tượng Tân tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động Trước đó, theo báo Giao Thông, ngày 3/11, Tân quen biết với anh N.H.Đ. và con gái anh Đ. là cháu V. (SN 2009) trong tiệc nhậu tại nhà người quen ở thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Đến ngày 6/11, Tân nói sẽ mua điện thoại cho V. để học rồi chở bé gái đến khu vực xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và thuê nhà trọ ngủ lại. Ngày hôm sau, do Tân không thực hiện lời hứa, bỏ đi nhậu, nên cháu V. khóc và đòi mua điện thoại. Tức giận, đối tượng đưa cháu bé lên núi ở khu vực ấp Núi Két (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên), bóp cổ nạn nhân đến chết. Hiện trường vụ án - Ảnh: Thanh Niên Tân bị bắt giữ trên đường về khu vực bến phà Châu Giang (TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Tại cơ quan công an, Tân quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng thừa nhận hành vi. Liên quan đến đối tượng này, Thanh Niên thông tin thêm, Tân từng có 1 tiền án 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và chấp hành án xong trở về địa phương từ tháng 9/2020. Hiện vụ án bé gái 12 tuổi bị sát hại đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ. Chuyện bên lề vụ án giết chủ nợ ở Hải Dương: Chồng sợ tội, dọa tự tử, vợ bất an 'phụ giúp' đốt xác, phi tang với lý do 'đốt đồ chống dịch' Liên quan đến vụ việc giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương, sau khi gây án xong, Năng về nói chuyện với vợ và được khuyên ra đầu thú nhưng anh ta không nghe, dọa sẽ tự tử và yêu cầu vợ giúp phi tang xác. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ke-thu-ac-sat-hai-be-gai-12-tuoi-tren-nui-ket-an-giang-da-sa-luoi-tung-ngoi-tu-11-nam-vi-gio-tro-doi-bai-voi-tre-em-435282.html Theo Thanh Thủy (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ke-thu-ac-sat-hai-be-gai-12-tuoi-tren-nui-ket-an-giang-da-sa-luoi-tung-ngoi-tu-11-nam-vi-gio-tro-doi-bai-voi-tre-em-435282.html