Sáng 9/11, cơ quan công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được nghi can sát hại bé gái 12 tuổi trên núi Két.
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Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Phước Tân (SN 1982; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".
Trước đó, theo báo Giao Thông, ngày 3/11, Tân quen biết với anh N.H.Đ. và con gái anh Đ. là cháu V. (SN 2009) trong tiệc nhậu tại nhà người quen ở thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).
Đến ngày 6/11, Tân nói sẽ mua điện thoại cho V. để học rồi chở bé gái đến khu vực xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và thuê nhà trọ ngủ lại.
Ngày hôm sau, do Tân không thực hiện lời hứa, bỏ đi nhậu, nên cháu V. khóc và đòi mua điện thoại.
Tức giận, đối tượng đưa cháu bé lên núi ở khu vực ấp Núi Két (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên), bóp cổ nạn nhân đến chết.
Tân bị bắt giữ trên đường về khu vực bến phà Châu Giang (TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Tại cơ quan công an, Tân quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng thừa nhận hành vi.
Liên quan đến đối tượng này, Thanh Niên thông tin thêm, Tân từng có 1 tiền án 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và chấp hành án xong trở về địa phương từ tháng 9/2020.
Hiện vụ án bé gái 12 tuổi bị sát hại đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.