Hải Dương: Nửa đêm, gã trai 'giở trò' đồi bại đột nhập phòng trọ rồi dùng dao đe doạ để cưỡng hiếp

Xã hội 28/07/2021 10:10

Trước đây, nam thanh niên này còn có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù tháng 5/2020.

Theo thông tin của báo tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Dương vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lục Đức Dương (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Bình Dân, Kim Thành) hiện đang cư trú tại thôn Sài Phi, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) về tội hiếp dâm.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Dương đã nhận được một đơn trình báo của chị L.T.Y. (sinh năm 1992, ở tỉnh Nghệ An) hiện đang thuê trọ ở phường Tứ Minh (TP.Hải Dương). Trong đơn, chị Y. phản ánh về việc phòng trọ của chị bị một nam giới đột nhập và còn dùng 2 con dao đe dọa, uy hiếp chị quan hệ tình dục trái ý muốn vào rạng sáng 16/7.

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Đối tượng Lục Đức Dương đột nhập vào phòng trọ của chị Y. và dùng 2 dao để uy hiếp chị quan hệ tình dục trái ý muốn - Ảnh: Báo Hải Dương 

Theo thông tin của Vietnamnet, ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an.TP Hải Dương tiến hành thu thập chứng cứ và điều tra danh tính kẻ đột nhập vì chị Y. không biết rõ hắn ta là ai. 

Qua quá trình điều tra, công an xác minh được đối tượng Lục Đức Dương là người đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị Y. Tại buổi thẩm vấn tại cơ quan Công an, tên Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hắn cho lời khai rằng vào khoảng 3h ngày 16/7, thấy chị Y. mặc đồ mát mẻ nằm trong phòng trọ 1 mình. Dương đã dùng mắc áo bằng kim loại mở cửa vào phòng trọ của nạn nhân. Sau đó, Dương còn sử dụng 2 con dao lấy ở phòng chị Y. nhằm đe dọa, uy hiếp để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị.

Từ đó, Công an TP.Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc và đối tượng theo quy định của pháp luật.

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