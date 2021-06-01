Nghi ngờ bạn gái có quan hệ 'ngoài luồng', gã đàn ông ‘tàn độc’ dùng điện để sát hại

Xã hội 01/06/2021 21:07

Nghi ngờ bạn gái có mối quan hệ "ngoài luồng", đối tượng D.Đ.T. lên cơn ghen tuông lồng lộn nên đã đấu nối dây điện vào cổng sắt để sát hại.

Theo thông tin từ VOV, ngày 1/6, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với D.Đ.T. (sinh năm 1956 ở thôn 4, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi “Giết người”.

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Cổng nhà chị N., nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VOV

Cụ thể, giữa D.Đ.T. và chị N. (ở huyện Quốc Oai) có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, vào tháng 5/2021, do nghi ngờ chị N. có mối quan hệ tình cảm khác nên trong cơn ghen tuông T. đã dùng dây cáp mạng viễn thông đấu nối nguồn điện dân sinh trực tiếp vào cánh cổng sắt nhà chị N. Hậu quả, chị N. bị điện giật nhưng may mắn thoát nạn.

Khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Quốc Oai đã vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ hành vi phạm tội của D.Đ.T.. Căn cứ tài liệu chứng cứ, Công an huyện Quốc Oai cũng đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với hung thủ.

Đồng thời, Công an huyện Quốc Oai phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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