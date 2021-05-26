Bị một nữ nghệ sĩ gạo cội bới móc, bà Phương Hằng chỉ đích danh: 'Chị ghen tức với tôi hay sao vậy?'

Cuộc "khẩu chiến" của bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ Việt như một bộ phim dài tập và có vẻ còn lâu nữa mới kết thúc. Mới đây, bà chủ Đại Nam lại tiếp tục thông tin về một cái tên nghệ sĩ mới trực tiếp nhắn tin chỉ trích mình.

Vụ lùm xùm của vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" và giới nghệ sĩ Việt đến nay vẫn chưa thấy hồi kết. Hầu như lúc nào, trong các buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" cũng lên tiếng chỉ trích nặng nề người trong giới showbiz mà cụ thể là những ai ở phe đối lập bà. Trong khi đó, giới nghệ sĩ cũng có các màn đáp trả gay gắt, hạ bệ bà Hằng không hề kém cạnh. Mới đây, trong buổi phát sóng tối ngày 25/5, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Hồng Vân, Lư Hoàng Gia Bảo, Trang Trần, bà Phương Hằng bất ngờ tiết lộ thêm một nữ nghệ sĩ (vợ của một MC nổi tiếng) cũng đã tham gia vào "trận chiến" chống lại mình và "tấn công" trực tiếp bằng hình thức nhắn tin.

Bà Phương Hằng trong buổi livestream ngày 25/5 - Ảnh: Chụp màn hình "Tôi không hiểu tại sao nhiều người trong giới nghệ sĩ lại đi chửi rủa, đả kích, chỉ trích tôi dữ dội như vậy trong khi tôi không hề đụng chạm tới họ. Thậm chí, cô nghệ sĩ X.H. cũng chửi rủa tôi, nhắn tin chửi tôi. Toàn bộ những tin nhắn đó, tôi đã lưu lại hết... Chị X.H. ghen tức với tôi hay sao vậy? Toàn là những người ghen ăn tức ở nên chửi bới tôi" - bà Hằng nói trong livestream. Tuy nhiên, bà cho biết mình "càng bị chửi thì càng được phước" và càng được yêu mến vì xã hội này còn rất nhiều người tử tế. Đồng thời, bà cũng tâm sự thêm về góc nhìn của mình trong cuộc sống.

Bà tiết lộ có nghệ sĩ nhắn tin chửi mình - Ảnh: Internet "Cuộc sống này ai cũng chỉ một nồi cơm để ăn, một căn nhà để ở, một cái xe để đi, một cái giường để ngủ. Ai có phước thì được nhà to, xe đẹp để đi. Ai không có thì phải chịu khó, nỗ lực làm ăn, ăn ở tốt để được phước. Tại sao phải lừa dối, gạt nhau rồi chửi bới, trù ẻo nhau để làm gì. Nếu tôi không đủ phước đức thì đã không thể tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi đâu có cha mẹ giàu có, dòng họ làm lớn gì đâu" - bà Hằng nói trong livestream. Được biết, nghệ sĩ X.H. trước đó đã vường vào nhiều lùm xùm tranh cãi với nhiều người nổi tiếng khác như cựu người mẫu Trang Trần, ca sĩ Pha Lê. Cụ thể, nghệ sĩ X.H. từng lên tiếng nói ca sĩ Pha Lê hãy "học phép lịch sự rồi hãy làm ca sĩ" khi cô lên tiếng an ủi Ca sĩ Hương Giang đã lỡ miệng xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Ngay sau đó, Pha Lê đã công khai tin nhắn và có màn đáp trả "cực gắt". Sự việc khiến dư luận xôn xao một thời gian. Tin nhắn của ca sĩ Pha Lê với X.H. - Ảnh: Internet Một vụ khác cũng ồn ào không kém đó là với Trang Trần. Dân mạng khi ấy cũng chẳng biết do ai "chấm ngòi" trước nhưng hai bên đã có màn đấu tố nhau quyết liệt. Cuối cùng, nghệ sĩ X.H. đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc cựu người mẫu có hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội Facebook. Đơn tố cáo của nghệ sĩ X.H. với Trang Trần - Ảnh: Internet X.H. từng cho biết: "Phía công an có nhiều hồ sơ nên giờ tôi phải chờ. Tôi không bỏ cuộc, vẫn theo bình thường. Khi danh dự bị xúc phạm, nhục mạ, mình phải làm cho sáng tỏ".

Bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ 'tố' chồng độc tài, tuyên bố 'người trong cuộc mới biết chuyện trong kẹt' Bà Nguyễn Phương Hằng luôn được biết đến như một phụ nữ mạnh mẽ đanh thép với các phát ngôn gây bão MXH. Tuy nhiên, những tiết lộ về chồng - đại gia Dũng "lò vôi" - trong một buổi talkshow đã khiến nhiều người bất ngờ.

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