Sau khi nhậu say, V.T.Đ. được bạn chở về nhà và được em trai đưa lên phòng riêng để ngủ. Biết Đ. đã say rượu và đang nghỉ tại phòng riêng nên khoảng 2h sáng đối tượng V.A.S. đột nhập và giở trò đồi bại với nạn nhân.

Theo thông tin từ Giáo dục và Thời đại, ngày 28/7, Công an huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng V.A.S. (SN 2000, trú xã Co Mạ, huyện Thuận Châu) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Theo cơ quan chức năng, trước đó, vào tối 22/7, V.T.Đ. (SN 2003, trú xã Pá Lông, huyện Thuận Châu) tham gia cuộc nhậu với 6 thanh niên khác. Trong số các thanh niên này có đối tượng V.A.S.

Sau khi nhậu say, Đ. được bạn chở về nhà và được em trai đưa lên phòng riêng để ngủ. Biết Đ. đã say rượu và đang nghỉ tại phòng riêng nên khoảng 2h sáng 23/7, S. đột nhập và giở trò đồi bại với nạn nhân.

Khi đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì Đ. tỉnh giấc và hô hoán. Đối tượng S. bị người dân khống chế đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

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