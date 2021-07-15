'Yêu râu xanh' dụ dỗ giở trò đồi bại với bé gái hàng xóm 15 tuổi ngay tại phòng trọ ở Đồng Nai

Xã hội 15/07/2021 09:49

Lợi dụng lòng tin, đối tượng Huỳnh Đức Em đã dụ dỗ và thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 15 tuổi tại phòng trọ.

Theo thông tin từ báo điện tử Pháp luật Việt Nam, đối tượng Huỳnh Đức Em (sinh năm 1989, thường trú phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), thuê trọ tại ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã thực hiện hành vi đồi bại với em V.T.K.T (15 tuổi).

Thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 5/7, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của V.T.K.T. (sinh tháng 9/2006), Huỳnh Đức Em đã thực hiện hành vi giao cấu với T. tại phòng trọ của Em.

Đến 10h cùng ngày, mẹ của T. là chị N.T.H. phát hiện sự việc đã đến Công an xã Phước Thiền trình báo. Qua xác minh, điều tra, ngày 12/7, lực lượng chức năng bắt giữ Huỳnh Đức Em khi đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ.

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Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Đức Em khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước đó, đối tượng đã có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Cướp giật tài sản, nghiện ma túy và không nghề nghiệp.

Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ hình sự Huỳnh Đức Em để tiếp tục làm rõ về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

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