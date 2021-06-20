Trà Vinh: 'Yêu râu xanh' cầm dao, kề cổ hai bé gái, uy hiếp để giở trò đồi bại

Xã hội 20/06/2021 16:14

Qua nhà hàng xóm chơi, Lê Trường Tiến nảy sinh dục vong, cầm dao kề cổ 2 bé gái để đe dọa nhằm thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng ngày 20/6, Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) đã bắt giữ Lê Trường Tiến (SN 1984, ngụ xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang) điều tra về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, sáng 18/6, Tiến đến chơi nhà chị B.T.N. (SN 1985, ở xã Mỹ Hiệp Tây). Sau đó chị N. rời khỏi nhà để đi chợ, Tiến nằm võng chơi thì phát hiện hai cháu gái 18 và 19 tuổi (con chị N.), đang nằm trong phòng ngủ nên nảy sinh dục vọng.

Tiến cầm dao vào phòng ngủ kề vào cổ hai cháu gái, uy hiếp để giở trò cưỡng hiếp. Tuy nhiên, 2 cháu gái đã nhanh trí gắng sức lấy con dao từ tay Tiến, thoát khỏi phòng và bỏ chạy ngoài kêu cứu. Trong lúc giằng co, tên "yêu râu xanh" đã gây thương tích vào vùng đầu, tay 2 nạn nhân. Sự việc bị bại lộ, hắn liền bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

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Đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an nhân dân

Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương truy tìm, bắt giữ thủ phạm. Sau 2 ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Trường Tiến bị bắt giữ tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

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Người đàn ông bán vé số thấy bé gái đi xe đạp chiều ngược lại đã nổi lên ý đồ xấu, quật ngã bé xuống vệ đường để thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

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