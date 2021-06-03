Người đàn ông bán vé số thấy bé gái đi xe đạp chiều ngược lại đã nổi lên ý đồ xấu, quật ngã bé xuống vệ đường để thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 11h30 phút ngày 29/5, Đ.V.P. (SN 1988, trú ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) đi bộ bán vé số trên lộ nông thôn (đoạn qua ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A) thì thấy một bé gái (SN 2006) điều khiển xe đạp chiều ngược lại.

Bất ngờ, P. quật bé gái, làm cả người và xe té ngã xuống bãi cỏ ven đường rồi lao tới ôm chặt nạn nhân. Do bị nạn nhân chống trả quyết liệt và nghe có tiếng xe mô tô gần tới nên P. buông tay thả ra.

Sau khi chạy thoát, bé gái nhờ người đi đường giúp đỡ. Thấy nạn nhân có vẻ hoảng loạn, không nói nên lời, nghi có điều bất thường nên hai người đi đường khống chế Đ.V.P. và điện báo công an.

Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Qua làm việc, Đ.V.P. thừa nhận, mục đích quật ngã nạn nhân xuống đường là để cưỡng hiếp nhưng bất thành.

Ngoài ra, hắn còn khai, cách đây không lâu từng đi tù vì có hành vi tương tự với một bé gái khác và cũng không đạt được mục đích thì bị người dân vây bắt.

Đến hôm nay ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối tượng Đ.V.P. để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tử hình nam thanh niên 19 tuổi sát hại rồi hãm hiếp bé gái 13 tuổi ở Phú Yên Vụ giết người rồi hãm hiếp diễn ra ở Phú Yên gây rúng động dư luận. Sáng nay phiên tòa xét xử đã diễn ra, bị cáo V.K.P. (19 tuổi) đã bị tuyên án tử hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-di-bo-ban-ve-so-yeu-rau-xanh-33-tuoi-bat-ngo-quat-nga-mot-thieu-nu-15-tuoi-dang-di-xe-dap-de-cuong-hiep-407565.html