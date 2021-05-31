Tử hình nam thanh niên 19 tuổi sát hại rồi hãm hiếp bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

Xã hội 31/05/2021 14:58

Vụ giết người rồi hãm hiếp diễn ra ở Phú Yên gây rúng động dư luận. Sáng nay phiên tòa xét xử đã diễn ra, bị cáo V.K.P. (19 tuổi) đã bị tuyên án tử hình.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng nay 31/5, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo V.K.P. (19 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) mức án tử hình về tội "giết người", 9 năm tù về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi", tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình.

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Hung thủ bị tuyên án tử hình - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo nội dung phiên tòa, khoảng 19h ngày 17/6/2020, P. cùng nhóm 5 người bạn, trong đó có em Đ.T.K.H. (sinh ngày 24/3/2007, ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) rủ nhau đến danh thắng Gành Đá Dĩa rồi vô tiệm Internet chơi.

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Hung thủ tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Khoảng 23h khuya cùng ngày, P. nhận chở giúp H. về nhà nhưng trên đường đi, P. chạy xe vào khu vực rừng dương gần cầu An Hải thuộc xã An Ninh Đông. Tại đây, P. giở trò sàm sỡ thì bị bé gái 13 tuổi này phản ứng, gọi điện cho chị ruột kêu cứu.

Thấy vậy P. vội giật điện thoại của H. ném ra xa và đe dọa cô bé. Khi H. bỏ chạy, tên này đuổi theo, dùng tay đấm làm nạn nhân ngã xuống. P. bóp cổ H. đến khi cô bé nằm bất động thì hãm hiếp. Sau đó hắn dùng tay đào cát vùi thi thể bé H..

Cũng liên quan đến vụ án, báo Thanh Niên đưa tin thêm, sau khi lấp bé H. xuống hố cát, P. thấy hố nhỏ nên đã lấy sợi dây dù trong túi cột chân cháu H. lại, rồi lấy bao tay nhét vào miệng cháu H. P. còn ném quần của cháu H. vào bụi cây, rồi lái xe về nhà. Sau 3 ngày tìm kiếm, gia đình mới phát hiện ra thi thể của cháu H.

Tại phiên xử, P. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra đối với bé H..

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