Sau khi mượn được xe máy, Đặng Văn Lợi đã chở theo con gái 13 tuổi của hàng xóm đến nơi vắng vẻ rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, ngày 5/7, Công an TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cho biết vừa bắt khẩn cấp Đặng Văn Lợi (SN 1998, quê Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành hiếp dâm trẻ em.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 16h ngày 2/7/2021. Đặng Văn Lợi đến nhà cháu L.T.T. mượn xe máy của bố cháu T. để đi có việc, nhưng bố mẹ cháu T. đều không có nhà.

Do quen biết từ trước, cháu T. đồng ý cho Lợi mượn xe máy, sau đó cùng đi với Lợi mục đích để trông xe và lấy xe về trả cho bố. Tuy nhiên, khi Lợi chở cháu T. đến khu vực vắng người qua lại, đối tượng đã bất ngờ khống chế cháu T. thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi giở trò đồi bại với cháu T., Lợi đem quần áo ra suối giặt, cháu T. nhân cơ hội bỏ chạy được về nhà. Về đến nhà, cháu T. đã kể lại toàn bộ sự việc cho bố, mẹ. Ngay sau đó, gia đình đưa cháu T. lên Công an xã trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an TP.Uông Bí đã khẩn trương xác minh, làm rõ và ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Đặng Văn Lợi, tạm giữ hình sự đối với đối tượng để tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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