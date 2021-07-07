Gia Lai: 'Yêu râu xanh' giở trò đồi bại với 2 con gái 8 và 10 tuổi, đe dọa sẽ 'xuống tay' nếu dám hé răng nửa lời

Xã hội 07/07/2021 14:32

Đối tượng Đ.V. (SN 1977, trú tại làng Bok Ayơ, xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã nhiều lần có hành vi xâm hại 2 con gái ruột và đe dọa nếu dám nói ra sẽ "xuống tay" với chính con gái của mình.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Đ.V. (SN 1977, trú tại làng Bok Ayơ, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Cụ thể, khoảng 8h, ngày 2/7, bà T. (trú tại làng Bok Ayơ, xã Hà Ra) đưa 2 cháu là A.(SN 2011) và H. (SN 2013) đến UBND xã Hà Ra để trình báo việc 2 cháu bị bố đẻ của mình là V. xâm hại tình dục. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hà Ra báo lên Công an huyện Mang Yang để tiếp nhận vụ việc.

Theo lời khai tại cơ quan Công an của A. và H., trước đó, 2 cháu nhiều lần bị cha ruột thực hiện hành vi xâm hại. Sau khi thực hiện hành vi, V. thường dọa sẽ giết nếu 2 con dam nói cho người khác biết.

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Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Gia Lai 

Tại cơ quan Công an, V. đã khai nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang đang tiếp tục điều tra, làm rõ và hoàn tất thủ tục để khởi tố đối tượng V. theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Văn Bảng - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mang Yang cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Văn phòng tư vấn trẻ em huyện và UBND xã Hà Ra đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần 2 cháu. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, UBND xã Hà Ra hoàn tất thủ tục để đưa các cháu lên Trung tâm để thực hiện các biện pháp tạm lánh, nhằm đảm bảo sự an toàn và ổn định tâm lý.

Cha ruột 'thú tính' nhiều lần đe dọa, xâm hại 2 con gái đến mức cả hai phải bỏ nhà đi vì quá sợ hãi

Cha ruột 'thú tính' nhiều lần đe dọa, xâm hại 2 con gái đến mức cả hai phải bỏ nhà đi vì quá sợ hãi

Vì vợ thường xuyên đi làm ăn xa, không có mặt ở nhà, nên chồng thường có hành vi xâm hại 2 con gái, khiến 2 em sợ hãi phải bỏ nhà đi.

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