Đêm khuya, thanh niên 19 tuổi dụ dỗ bé gái 13 tuổi vào nhà vệ sinh ở khu cách ly với ý định giở trò đồi bại.

Theo thông tin từ Đất Việt, chiều ngày 18/7, ông Huỳnh Hửu Tính - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Đông cho biết: "Thanh niên N. là người ở địa phương và vừa rồi do trở về từ nơi có vùng dịch nên thanh niên này được cách ly tập trung ở huyện Phước Long. Bé gái nghi bị N. dụ dỗ quan hệ là người ở địa phương khác và hai người có quan biết nhau từ trước".

Cùng ngày, Trưởng công an huyện Phước Long thông tin: "Hiện sự việc đang được ông an huyện điều tra và làm rõ".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h15, ngày 16/7, bé T.T.N.Y. (13 tuổi, ngụ Bạc Liêu) đến tại nhà vệ sinh nằm trong khu cách ly tập trung để gặp Đ.H.N. (19 tuổi, huyện Phước Long, Bạc Liêu) vì trước đó khoảng 4 ngày đối tượng Đ.H.N. có tình cảm với T.T.N.Y.

Theo trình bày, N. đến nhà vệ sinh khu cách ly tập trung đã dùng máy điện thoại nhắn tin và hẹn Y. gặp nhau tâm sự và quan hệ tình dục thì bé gái đồng ý. Khi đến nơi, N. và Y. đã khóa cửa nhà vệ sinh sau đó N. đã có hành vi và ý định giở trò đồi bại với Y.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, có người phụ nữ kêu mở cửa thì phát hiện và trình báo lên quản lý khu cách ly. Ngay lập tức, lực lượng Công an đã mời đối tượng N. lên làm việc, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-du-do-be-gai-13-tuoi-lam-tro-doi-bai-trong-nha-ve-sinh-tai-khu-cach-ly-o-bac-lieu-413137.html