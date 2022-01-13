TikToker Việt đình đám bị cư dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua camera thường

TikToker triệu view, Nguyễn Bích Uyển My mới đây bị cư dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật.

Trong dàn hot girl TikTok hiện nay Nguyễn Bích Uyển My là cái tên không hề lạ lẫm với cả cộng đồng mạng. Cô nàng nổi tiếng bởi thân hình "đồng hồ cát", số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh khiến nhiều người ao ước. Cô sở hữu tài khoản 1,4 triệu người theo dõi. Trang TikTok của Uyển My thường đăng tải các clip nhảy nhót, nhờ thân hình nóng bỏng, đường cong chuẩn đồng hồ cát nên cô nàng có sức hút mạnh mẽ.

Tuy nhiên, mới đây hot TikToker sexy này bị cư dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật sau khi xuất hiện tại một lễ trao giải giành cho các TikToker. Cô nhận phải nhiều bình luận trái chiều về body của mình thay vì những lời khen như trên mạng.

Hình ảnh nóng bỏng của Uyển My trên TikTok Một số cư dân mạng cho rằng thân hình của nàng hot girl này quá khác so với những video cô tự đăng tải trước đây, đặc biệt là về độ thon và dài của đôi chân. Không ít người hâm mộ trước đó tỏ ra thất vọng vì cho rằng cô nàng đã lạm dụng các ứng dụng chỉnh ảnh một cách quá đà. Thậm chí, có người còn dọa sẽ unfollow vì cảm thấy mình đã bị lừa dối suốt thời gian qua. Bên cạnh những lời chê cũng xuất hiện không ít bình luận tỏ ra đồng cảm với cô nàng. Có lẽ vì góc quay của cam thường nên chân không được dài như tự quay là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi xuất hiện tại một sự kiện thì cô bị bóc mẽ thân hình không đẹp như trên TikTok Ảnh: Tổng hợp

Cô nàng hotgirl đẹp tựa minh tinh bị truy lùng thông tin vì chụp ảnh cưới đỉnh của chóp Lấy cảm hứng từ thập niên 80, hotgirl Bách Liên đã mang đến những bức ảnh cưới tuyệt đẹp khiến dân tình phải trầm trồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiktoker-viet-dinh-dam-bi-cu-dan-mang-boc-me-nhan-sac-that-qua-camera-thuong-445750.html