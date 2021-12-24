Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng

Nhịp sống trẻ 24/12/2021 18:51

Hot girl H Duyên-B'krông sinh năm 1999, là người Ê-đê, là sinh viên ngành múa của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hai bức ảnh của một mỹ nhân đã khiến dân tình "sốt xình xịch" bởi cơ thể đẹp như tạc tượng, gương mặt pha trộn giữa nét hiện tại, phóng khoáng của phương Tây và sự quyến rũ, ngọt ngào của phương Đông. 

Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng - Ảnh 1

Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng - Ảnh 2

Nhiều người cho rằng, cô gái này có nét giống người Thái Lan, có thể là một diễn viên nào đó. Người lại tin cô ấy là hot girl ở tận trời Tây. Dò la một hồi, dân mạng mới vỡ lẽ, cô nàng là người Tây Nguyên, gái Việt chuẩn 100%.

Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng - Ảnh 3

Cô gái này là H Duyên-B'krông, một hot girl sinh năm 1999. H Duyên-B'krông là người Ê-đê, là sinh viên ngành múa của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Nàng hot girl cao 1m71 và có cơ thể đẹp. 

Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng - Ảnh 4

H Duyên-B'krông theo đuổi phong cách sexy, ăn mặc gợi cảm "đốt mắt" người nhìn. Trang cá nhân của hot girl này có lượt theo dõi lớn, gần 99.000 follower trên Facebook.

Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng - Ảnh 5

Đây không phải lần đầu H Duyên-B'krông khiến cõi mạng chao đảo. 2 năm trước, bức ảnh "mỹ nhân đại ngàn" chụp trong đám cưới một người bạn đã khiến cô nhanh chóng được chú ý. Không cần mặc hở, H Duyên-B'krông vẫn duyên dáng với trang phục truyền thống của người Ê-đê và gương mặt nhiều nét duyên dáng.

Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng - Ảnh 6

Hay bị nhầm lẫn là con lai bởi vẻ đẹp đặc biệt, nhưng Duyên không lấy thế làm phiền. Nàng hot girl khẳng định cha mẹ cô đều là người Ê-đê.

Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng - Ảnh 7

Sau 2 năm, Duyên khá bất ngờ khi cô được chú ý trở lại. Ngoài việc theo đuổi con đường trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp, Duyên cũng làm mẫu ảnh để có thêm thu nhập.

Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng - Ảnh 8

Ảnh đời thường của cô nàng cho thấy mỹ nhân này có vẻ đẹp trong trẻo. Cùng với những người ngưỡng mộ nhan sắc của Duyên, nhiều người cũng tích cực "soi" và cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ, gọt cằm, nâng mũi.

Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng - Ảnh 9

Cô gái trẻ cho hay: "Em đi đâu cũng gặp câu hỏi quen thuộc là có phải con lai hay không, hỏi em có phẫu thuật thẩm mỹ không… Em khẳng định mình là người Ê-đê và mặt cũng nguyên bản 100%, chưa chỉnh sửa gì".

Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng - Ảnh 10

Nàng hot girl không ngần ngại thể hiện mình gợi cảm, trưởng thành hơn so với hồi mới nổi tiếng. Cũng có những lời cợt nhả, quấy rối mà dân mạng bình luận dưới những bức ảnh sexy, nhưng Duyên cho rằng đó chỉ là số ít và không mấy để tâm. 

Hot girl người Ê-đê khiến mạng xã hội náo loạn vì hai bức ảnh khoe nhan sắc nóng bỏng - Ảnh 11

 

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