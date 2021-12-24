Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25

Nhịp sống trẻ 24/12/2021 11:13

Theo lời Châu Bùi, luyện tập kết hợp với ăn uống đúng cách là phương pháp cơ bản để giữ được vóc dáng hoàn hảo.

Châu Bùi sinh năm 1997 tại Hà Nội, là một trong những hot girl có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam bởi cá tính và phong cách sống ấn tượng.

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25 - Ảnh 1

Năm 2017, cô giành giải Top Fashion Influencer 2017 tổ chức tại Malaysia. Đây là giải thưởng bình chọn cho người trẻ có ảnh hưởng mạnh nhất trên mạng xã hội tại một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25 - Ảnh 2

Để có được vị trí như hiện tại, ngoài nhan sắc cuốn hút cùng gu thời trang cá tính ấn tượng, Châu Bùi còn sở hữu một thân hình rất săn chắc, thon gọn và nóng bỏng.

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25 - Ảnh 3

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25 - Ảnh 4

Theo một số nguồn tin, Châu Bùi chỉ cao 1m60 nhưng sự cân đối và khoẻ khoắn của vóc dáng khiến Châu Bùi có ngoại hình sexy không kém cạnh bất cứ hot girl đình đám nào.

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25 - Ảnh 5

Theo lời Châu Bùi, luyện tập kết hợp với ăn uống đúng cách là phương pháp cơ bản để giữ được vóc dáng hoàn hảo.

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25 - Ảnh 6

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25 - Ảnh 7

Ngoài sự phủ sóng thời trang và phong cách, Châu Bùi còn được chú ý khi là "bạn gái tin đồn" của nam nam rapper nổi tiếng Binz. Dù hai người chưa bao giờ công khai yêu nhau, nhưng những lần "thả thính" của Binz hay ảnh hôn tay người yêu ngọt ngào của Châu Bùi luôn khiến dân mạng đứng ngồi không yên.

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25 - Ảnh 8

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25 - Ảnh 9

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25 - Ảnh 10

 

 

 

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