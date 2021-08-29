Hết lăn lộn trên sóng rồi lại tự vạch áo cho cư dân mạng xem vòng 1, nữ streamer lấp ló đôi gò bồng đảo trắng không tì vết

Nhịp sống trẻ 29/08/2021 09:19

Nổi tiếng với hình ảnh ngoan hiền, không quá tai tiếng nhưng mới đây, nữ streamer hót hòn họt này lại bất ngờ khiến không ít người phải sốc với độ táo bạo.

Nổi tiếng với hình ảnh ngoan hiền, không quá tai tiếng nhưng mới đây, nữ streamer hot nhất xứ Kim Chi lại bất ngờ khiến không ít người phải sốc với độ táo bạo. Han-kyung được biết đến là hot girl vô cùng gợi cảm và xinh đẹp trên AfreecaTV. Không chơi game giỏi, nói chuyện cũng chẳng duyên dáng, thế nhưng chỉ riêng nhan sắc của Han-kyung đã đủ để đáp ứng phần nhìn từ phía đông đảo người xem rồi.

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Thân hình chuẩn chỉnh, căng đét của nữ streamer - Ảnh chụp màn hình

Trong lần lên sóng mới đây, Han-kyung lại khiến cho không ít người sốc nặng với những hành động, cử chỉ được cho là táo bạo quá mức, tới nỗi phản cảm của mình.

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 Nổi tiếng với hình ảnh ngoan hiền, không quá tai tiếng nhưng mới đây, Han-kyung lại bất ngờ khiến không ít người phải sốc với độ táo bạo - Ảnh: Internet
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Han-kyung sở hữu gương mặt xinh đẹp và rất hồn nhiên nhưng thân hình lại vô cùng quyến rũ - Ảnh: Internet

Chẳng những lăn lê khắp sàn, cô nàng streamer còn rất hồn nhiên đùa nghịch với chiếc áo ngoài của mình khi lặp lại hành động kéo áo để có những màn lấp ló vòng một cực kỳ khêu gợi. Cộng thêm tư thế livestream chẳng giống ai, Han-kyung càng khiến cho không ít người phải phát sốt. 

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Cô nàng khiến không ít người phải ngỡ ngàng với những khoảnh khắc nóng bỏng - Ảnh: Internet

Rất nhiều khán giả đã phải ngỡ ngàng trước sự lột xác lần này của cô nàng streamer. Không còn giữ hình tượng ngây thơ, ngoan hiền và trong sáng như trước, Han-kyung lột xác chóng mặt trong lần xuất hiện lại lần này khiến ai cũng muốn xịt máu mũi.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Han-kyung thay đổi hình tượng, trở nên táo bạo hơn. Nhưng là lần đầu tiên mà các fan thấy nàng streamer có phần vượt quá ranh giới giữa sự gợi cảm và phản cảm.

Hot girl 'siêu vòng 1' khoe khéo 'đang thả rông' rồi bất chợt làm hành động kỳ lạ ngay trên livestream khiến dân tình chỉ muốn tắt sóng

Hot girl 'siêu vòng 1' khoe khéo 'đang thả rông' rồi bất chợt làm hành động kỳ lạ ngay trên livestream khiến dân tình chỉ muốn tắt sóng

Đang livestream, cô nàng hot girl ngực khủng bỗng khoe đang "thả rông". Thế nhưng người xem lại không tin khiến cho nữ streamer xinh đẹp bất ngờ làm ngay hành động nhạy cảm để chứng minh.

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