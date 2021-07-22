Chân dung cô giáo Vật Lý sở hữu profile 'khủng' khiến cư dân mạng chao đảo, vội 'chia tay' 'cô vợ quốc dân' để tình nguyện 'học cả đời'

Nhịp sống trẻ 22/07/2021 21:15

Mới đây, trên MXH xuất hiện cô giáo dạy Vật Lý online với ngoại hình xinh như hot girl khiến dân tình xôn xao. Profile của cô giáo càng khiến cư dân mạng phát sốt.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên học sinh các cấp đã chuyển sang hình thức học online để bổ sung đồng thời ôn lại kiến thức. Từ đây, nhiều giáo viên cũng nổi lên như cồn không chỉ bởi cách dạy học thông thái, dễ hiểu mà nhiều người còn khiến cư dân mạng phát sốt vì vẻ bề ngoài không kém cạnh các hot girl cõi mạng.

Mới đây, MXH đang truyền tay nhau loạt hình ảnh của một cô giáo trẻ sở hữu gương mặt cực kỳ xinh đẹp, gu thời trang tinh tế, cùng lối nói chuyện dễ gần đúng chuẩn "gen Z" trong các video dạy Vật Lý. 

Ngay lập tức, nhiều người đã nhanh chóng tìm được một số thông tin về cô giáo dạy xinh đẹp này. Được biết, "mỹ nhân bục giảng" tên là Minh Thu, sống tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Trên Facebook, cô giáo Minh Thu sở hữu hơn 120 nghìn lượt theo dõi. Tài khoản TikTok của cô cũng có gần 80 nghìn lượt thích và 35,8 nghìn người hâm mộ.

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Trên Facebook, cô giáo sở hữu lượt tương tác khủng không thua kém các hot girl - Ảnh chụp màn hình

Cô giáo dạy Vật Lý sở hữu gương mặt xinh đẹp, trẻ trung, ngoại hình nhỏ nhắn cùng giọng nói ngọt ngào, trong trẻo. Đặc biệt, phương pháp dạy học được nhiều cư dân mạng đánh giá là "hợp trend", giúp học sinh dễ dàng tiếp thu mà không hề cảm thấy khô cứng. 

Trong các buổi dạy của mình, cô giáo luôn mở đầu bằng câu chào quen thuộc: "Học Vật Lý thế hệ Gen Z" như để khẳng định bản thân cũng trẻ trung và bắt kịp trend không thua các bạn trẻ. Nhìn Minh Thu, nhiều người nghĩ cô nàng chỉ là sinh viên dạy thêm vì độ teen và nhí nhảnh. 

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Ví dụ dạy học 'cực' chất của cô giáo - Ảnh chụp màn hình
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'Ngầu đét' hay dễ thương cô giáo cũng 'cân' được tất - Ảnh: FBNV

Trên MXH, cô Minh Thu dạy Vật Lý thường xuyên đăng tải những kiến thức cũng như ra bài tập cho học sinh. Những câu hỏi khó sẽ được cô livestream giải đáp, đồng thời ôn lạ kiến thức cũ để học sinh có thể ghi nhớ lâu hơn. 

Chính vì sức hút từ phong cách giảng dạy tươi mới của mình, bài giảng cô Thu đã nhận về lượng tương tác khủng, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều người sau khi xem xong đều muốn được đi học nghe cô dạy. Thậm chí, một số học sinh "quá tuổi" đình đám như Pew Pew, Bùi Tiến Dũng cũng "đổ gục" và ngồi hóng "từ chiều" để đợi cô giáo xuất hiện.

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Học sinh 'quá lứa' cũng tranh thủ ôn lại kiến thức - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, sức hút của cô giáo Minh Thu vẫn tiếp tục tăng vọt và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người còn hài hước bình luận, "ghẹo" cô giáo, sau sự "xâm chiếm" của "cô vợ quốc dân", CĐM thích cô giáo hơn vì vừa xinh vừa giỏi, tình nguyện "học cả đời". 

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