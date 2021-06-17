Bất ngờ vụ nam sinh quay lén cô giáo tống tiền: Là học sinh ngoan, hạnh kiểm tốt, gia đình có điều kiện

Xã hội 17/06/2021 17:57

Liên quan đến vụ nam sinh quay lén cô giáo, ban giám hiệu THPT Mỹ Lộc cho biết từ năm học lớp 10 đến khi học lớp 12, nam sinh này đều là học sinh ngoan, có học lực khá và hạnh kiểm tốt.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều qua 16/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Mỹ Lộc xác minh và ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 1 nam sinh lớp 12, Trường THPT Mỹ Lộc để làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Cụ thể, trước đó đơn vị nhận được đơn tố cáo của cô giáo T.T.N.A. (giáo viên Trường THPT Mỹ Lộc) về việc cô bị một người quay lén hình ảnh trong nhà vệ sinh của trường rồi gửi hình ảnh đe dọa, tống tiền. Vào cuộc điều tra, công an xác định L.C.H. (18 tuổi, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Mỹ Lộc) chính là người đã quay lén cô giáo và gửi hình ảnh đe dọa, tống tiền cô A..

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Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, Đất Việt đưa tin, Phó hiệu trưởng trường THPT Mỹ Lộc cho biết: "Từ năm học lớp 10 đến khi học lớp 12, H. đều là học sinh ngoan, có học lực khá và hạnh kiểm tốt. Thời gian ở trên lớp, H. không có biểu hiện gì, vì vậy khi biết H. là đối tượng quay clip tống tiền giáo viên khiến nhà trường hết sức bất ngờ".

Phó hiệu trưởng cũng cho biết thêm, điều kiện kinh tế gia đình nhà học sinh này rất tốt, không có khó khăn thiếu thốn khiến H. phải tống tiền cô giáo để lấy tiền. Ông cũng khẳng định khả năng lộ liễu của đoạn clip là không cao. Về hai cô giáo bị tống tiền, vị phó hiệu trưởng này cho hay hiện các cô vẫn dạy bình thường và không bị ảnh hưởng tâm lý. 

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Gần đây, vụ việc 1 nam sinh lớp 12 lắp camera quay lén giáo viên trong nhà vệ sinh rồi nhắn tin đe dọa tống tiền gây rúng động xã hội. Liên quan đến vụ việc này, luật sư đã lên tiếng về những mức hình phạt đối với nam sinh này.

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