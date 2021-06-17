Phản ánh công trình thi công làm nứt nhà ở quận 7, nữ bảo vệ bị ném vỡ đầu

Sau khi phát hiện tường nhà bị nứt do công trình thi công sát bên, nữ bảo vệ đã phản ánh với chủ đầu tư. Tuy nhiên, nhóm bảo vệ của công trình này lại dùng đá ném vào đầu cô.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên tục trong các ngày 12 và 14/6, một nhóm gồm 8 người làm việc ở công trình Chung cư khối 6, khu dân cư L. liên tục có hành động la hét, chửi bới, đe doạ nhóm bảo vệ của công ty A.Đ.H.. Đỉnh điểm là khoảng 17h ngày 14/6, tại khu vực giáp ranh của nhà kho công ty A.Đ.H. và khu dân cư L., trong quá trình tranh cãi, một nam bảo vệ của công ty A.G.P.T đang triển khai xây dựng công trình chung cư Khối 6 này dùng đá lớn ném thẳng vào đầu chị H.T.M.D.. Chị D. bị thương và được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Vết nứt trên tường của công ty A.Đ.H. - Ảnh: Tiền Phong

Ngày 16/6, kết quả chụp MRI não từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, chị D., nhân viên bảo vệ Công ty A.Đ.H. ở 19 Đào Trí, quận 7, TP.HCM, được xác định “chấn thương đầu” và tổn thương phần mềm vùng đầu, theo dõi chấn thương. Chị D. cho biết, đầu hiện đau nhức và mắt bị sưng.

Được biết, sự việc đã được công ty A.Đ.H trình báo và có đơn tố giác gửi tới các cơ quan chức năng quận 7.

Chiều 16/6, đại diện Công an phường Phú Thuận, quận 7 cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của công ty A.Đ.H. và đã mời chị H.T.M.D. lên làm việc.

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