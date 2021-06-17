Nữ nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế quận 7 (TP.HCM) cho biết, F1 liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa cô vì cho rằng cán bộ khu cách ly cấu kết để thu lợi.

Theo thông tin từ Zing News, nữ nhân viên y tế tên X. tại trung tâm Y tế quận 7 cho biết, ông G. thuộc diện F1 do có lịch sử tiếp xúc với một trường hợp F0 được phát hiện ngày 10/6. Sau khi F0 này được đưa tới cơ sở y tế điều trị và điều tra truy vết, ông G. được xác định có tiếp xúc với bệnh nhân ngày 1/6. Chia sẻ về việc bị người này đe dọa, chị X. cho biết: "Người đàn ông này không chỉ mắng chửi chúng tôi, mà thậm chí còn đòi kiện tôi ra tòa".

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ông G. được đưa đến cơ sở cách ly tập trung của quận 7. Khi đến nơi, người này ngay lập tức đề nghị cho mình thực hiện cách ly tại khách sạn. Đáp ứng nguyện vọng này, chị X. cung cấp danh sách khách sạn có dịch vụ cách ly tập trung cùng chi phí được công khai rõ ràng để người này lựa chọn.

Sau khi chấp nhận và lựa chọn một phòng khách sạn trong danh sách, ngay trong đêm, ông được xe tới đón, đồng thời hoàn thành các thủ tục nhận phòng, đơn xin cách ly dịch vụ. Lúc này, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi và đúng quy định.

Tuy nhiên, một ngày sau khi chuyển tới cách ly tại khách sạn, người đàn ông này đọc được thông tin F0 có khả năng bị lây nhiễm virus từ lần đi đánh golf ngày 4/6. Ngay lập tức, người này đã gọi điện và chửi bới nữ nhân viên và khẳng định thời điểm mình tiếp xúc bệnh nhân xảy ra trước ngày F0 bị nhiễm virus.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây là thông tin không chính thống được đăng tải trên các trang mạng điện tử. Với trường hợp F0 này, chị X. là người trực tiếp điều tra và đã lập tức phản hồi thông tin trên với ông G..

Tuy nhiên, F1 này chẳng những không hiểu mà còn gọi điện, nhắn tin đe dọa vì cho rằng các nhân viên y tế bất công, cấu kết với nhau để thu lợi từ mình. Không những thế, gần đây, chị X. còn nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, đe dọa sẽ đưa số điện thoại của chị lên web bẩn.

Hiện tại, nữ nhân viên Y tế này có gửi thông tin cho công an. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nói đây chỉ đang là hình thức đe dọa bằng lời nói, chưa thể giải quyết được.

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