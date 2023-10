Ông nhấn mạnh: "Đây là biểu hiện thất bại trong hoạt động giáo dục đối với học sinh này. Đến cô giáo dạy mình hàng ngày nhưng đối tượng này còn có hành vi như vậy thì với xã hội, đối tượng này sẽ bất chấp tất cả, nhiều người rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật mà đối tượng này gây ra".

Cũng theo luật sư, hành vi của nam sinh Trường THPT Mỹ Lộc, Nam Định rất tinh vi, tính chất nguy hiểm cao, sẽ gây hoang mang lo lắng cho các giáo viên và học sinh.

Bởi vậy, hành vi này có thể sẽ được xác định là "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội" nên đối tượng gây án trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là từ 03 năm đến 10 năm theo khoản 2, điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015.

Nếu tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng là người chưa đủ 18 tuổi thì đối tượng này sẽ được áp dụng chính sách về người dưới 18 tuổi phạm tội, theo đó mức hình phạt tù sẽ bằng 3/4 mức hình phạt đối với người đã thành niên. Ông Cường cho hay: "Cho dù mức xử phạt như thế nào, đây cũng là một vụ án hết sức đau lòng, một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường đã nhẫn tâm thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, nạn nhân của đối tượng lại chính là cô giáo. Sự việc này cho thấy, hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng về mặt đạo đức xã hội đối với một bộ phận thanh thiếu niên. Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ nào dẫn đến việc đối tượng lại có những suy nghĩ, hành động thiếu nhân cách như vậy, bất chấp pháp luật để biến cô giáo trở thành nạn nhân trong vụ án hình sự".

Cũng theo ông Cường, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ đối tượng này đã thực hiện hành vi từ bao giờ, những hình ảnh có tính chất nhạy cảm đó đã được phát tán hay chưa. Trong trường hợp các đối tượng đã phát tán những hình ảnh nhạy cảm, có tính chất đồi trụy trên không gian mạng, các đối tượng vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015.

Điều 170 bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội cưỡng đoạt tài sản:

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".