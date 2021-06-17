Cụ thể, trước đó đơn vị nhận được đơn tố cáo của cô giáo T.T.N.A. (giáo viên Trường THPT Mỹ Lộc) về việc cô bị một người quay lén hình ảnh trong nhà vệ sinh của trường rồi gửi hình ảnh đe dọa, tống tiền. Vào cuộc điều tra, công an xác định L.C.H. (18 tuổi, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Mỹ Lộc) chính là người đã gửi hình ảnh đe dọa, tống tiền cô A..

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều qua 16/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Mỹ Lộc xác minh và ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 1 nam sinh lớp 12, Trường THPT Mỹ Lộc để làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Về mặt đạo đức xã hội, theo luật sư Cường, hành vi thu thập các thông tin nhạy cảm của cô giáo nơi mình theo học, không những thế còn sử dụng những thông tin nhạy cảm đó để đe dọa, tống tiền cô giáo, đó là tận cùng của hành vi vô giáo dục.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) cho biết hành vi quay lén giáo viên của nam sinh này nguy hiểm cho xã hội, không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản. Bởi vậy cơ quan điều tra tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này về tội cưỡng đoạt tài sản là có căn cứ.

Ông nhấn mạnh: "Đây là biểu hiện thất bại trong hoạt động giáo dục đối với học sinh này. Đến cô giáo dạy mình hàng ngày nhưng đối tượng này còn có hành vi như vậy thì với xã hội, đối tượng này sẽ bất chấp tất cả, nhiều người rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật mà đối tượng này gây ra".

Cũng theo luật sư, hành vi của nam sinh Trường THPT Mỹ Lộc, Nam Định rất tinh vi, tính chất nguy hiểm cao, sẽ gây hoang mang lo lắng cho các giáo viên và học sinh.

Bởi vậy, hành vi này có thể sẽ được xác định là "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội" nên đối tượng gây án trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là từ 03 năm đến 10 năm theo khoản 2, điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015.

Nếu tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng là người chưa đủ 18 tuổi thì đối tượng này sẽ được áp dụng chính sách về người dưới 18 tuổi phạm tội, theo đó mức hình phạt tù sẽ bằng 3/4 mức hình phạt đối với người đã thành niên. Ông Cường cho hay: "Cho dù mức xử phạt như thế nào, đây cũng là một vụ án hết sức đau lòng, một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường đã nhẫn tâm thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, nạn nhân của đối tượng lại chính là cô giáo. Sự việc này cho thấy, hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng về mặt đạo đức xã hội đối với một bộ phận thanh thiếu niên. Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ nào dẫn đến việc đối tượng lại có những suy nghĩ, hành động thiếu nhân cách như vậy, bất chấp pháp luật để biến cô giáo trở thành nạn nhân trong vụ án hình sự".

Cũng theo ông Cường, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ đối tượng này đã thực hiện hành vi từ bao giờ, những hình ảnh có tính chất nhạy cảm đó đã được phát tán hay chưa. Trong trường hợp các đối tượng đã phát tán những hình ảnh nhạy cảm, có tính chất đồi trụy trên không gian mạng, các đối tượng vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015.