Lắp camera trong nhà nghỉ quay lén cảnh nhạy cảm của các cặp đôi rồi tống tiền

Xã hội 24/03/2021 17:02

Hai đối tượng lắp camera quay lén trong nhà nghỉ để ghi lại cảnh các cặp đôi quan hệ rồi tống tiền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Ninh (SN 1998) và Nguyễn Thế Duy (SN 2002, đều trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối tháng 11/2020, Ninh thuê phòng nghỉ tại tầng 3 của một nhà nghỉ thuộc xã Thanh Vân (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) rồi lắp camera quay lén dưới vỏ bọc ổ cắm điện.

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Lắp camera quay lén trong nhà nghỉ rồi tống tiền các cặp đôi - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi các cặp đôi quan hệ tình cảm và trả phòng ra về, Ninh và Duy sẽ bám theo nhằm thu thập thông tin cá nhân và gửi hình ảnh quay clip quan hệ cho nạn nhân xem. Sau đó, Ninh đặt vấn đề cần vay tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng. Lo sợ hình ảnh bị phát tán, các nạn nhân đành phải chuyển tiền cho đối tượng.

Cơ quan công an xác định, Ninh và Duy đã chiếm đoạt được 42 triệu đồng của 3 cặp đôi. Khi các đối tượng đang gọi điện đe dọa những người khác thì bị bắt giữ.

Để xóa dấu vết, hai đối tượng yêu cầu các nạn nhân chỉ được chuyển tiền vào tài khoản game ảo mà chúng đã đăng ký từ trước rồi mới rút tiền ra.

Qua kiểm tra, cảnh sát đã thu giữ điện thoại của đối tượng Ninh, phát hiện 79 đoạn video ghi lại cảnh các cặp đôi đang quan hệ trong nhà nghỉ.

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