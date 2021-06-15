Mới đây, cô giáo 24 tuổi trong vụ đánh học sinh bằng thước gỗ ở Kiên Giang đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời thừa nhận bản thân thiếu kinh nghiệm giáo dục.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 15/6, ông Nguyễn Thế Anh, Hiệu trưởng trường THCS Dương Đông 1 (phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang), cho biết đơn vị đã yêu cầu cô Trần Ngọc Mãi xin lỗi phụ huynh và học sinh bị nữ giáo viên này đánh.

Trước đó, cô Mãi bị nhà trường lập biên bản, buộc cam kết không tái phạm việc đánh học sinh. Theo phản ánh của phụ huynh lớp 7/8 do cô Mãi làm chủ nhiệm năm học 2020-2021, khoảng giữa tháng 4, nữ giáo viên nhiều lần dùng thước gỗ đánh vào bàn tay và mông của một số học sinh. Thấy nhiều bạn bị đánh, có học sinh dùng điện thoại quay lại clip. Do một số học sinh sợ bị kỷ luật (vì nhà trường không cho mang điện thoại vào lớp) nên đến hè mới báo phụ huynh. Sau đó, phụ huynh đã phản ánh sự viêc với lãnh đạo trường.

1 số học sinh đã dùng điện thoại quay lại cảnh cô giáo này đánh các bạn - Ảnh chụp màn hình

Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân này nói do thiếu kinh nghiệm giáo dục học sinh nên đã có hành động đánh học sinh bằng thước gỗ. Cô nói: "Có những em mắng giáo viên nên tôi đã hành động như vậy. Việc này cũng chỉ muốn dạy các em cho tốt. Tôi biết mình làm sai, đã xin lỗi phụ huynh, học sinh và hứa không tái phạm”.

Theo thầy Nguyễn Thế Anh, do cô Mãi là giáo viên hợp đồng, nhà trường chỉ lập biên bản và nhắc nhở không có hình thức kỷ luật.

Con trai 2 tuổi bị cô giáo cắn vì đánh bạn, phụ huynh 'phản đòn', đánh gãy xương sườn cô giáo Khi đi đón con, anh Lý đã phát hiện trên bắp tay con có một vết răng. Theo lời anh Lý, người để lại vết răng này là người mà anh không thể nào ngờ tới.

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