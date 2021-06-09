Cô giáo dạy Văn Hà Nội lên tiếng về vụ việc dùng từ ngữ 'khiếm nhã' chê bai ngoại hình nữ sinh của mình

Bài đăng của nữ sinh trung học tên H.L ở Hà Nội đang gây xôn xao trên mạng xã hội về vụ việc bị cô giáo cũ lập group chat để nói xấu, chê bai ngoại hình. Cô bé cho biết mình bị giáo viên cũ (tên H.) chê bai cơ thể với hàng loạt từ ngữ phản cảm như: "Béo như ***", "như khúc giò", "ngực như bát ô tô",... Cô giáo H. mà nữ sinh nhắc đến lại là người trực tiếp dạy môn Văn của nữ sinh suốt 3 năm cấp 2. Người tham gia group nói xấu lại là những bạn học cũ - học cùng lớp với nữ sinh H.L này. Bên cạnh chê bai ngoại hình, nữ giáo viên H. còn hùa với học sinh nói xấu hoàn cảnh gia đình H.L, nhờ người chụp lén để cùng bình phẩm ngoại hình.

Bài đăng của H.L gây ra nhiều bất bình, tranh cãi về việc giáo viên mà lại có lời nói xúc phạm học sinh - Ảnh: Kênh 14

Theo Tổ quốc, liên hệ với nữ sinh H.L, cô bạn cho biết cảm thấy vô cùng buồn và thất vọng trước việc làm của cô giáo H. Cô bé nghẹn ngào tâm sự rằng, gia đình khi biết sự việc đã liên hệ với phía nhà trường để yêu cầu giải quyết sớm nhất sự việc, H.L nói: "Mọi người trong group chat đấy đã cùng a dua miệt thị ngoại hình, xúc phạm danh dự, dùng những lời lẽ khinh miệt gia đình mình. Họ so sánh mình với cả những loài động vật chỉ vì ngoại hình mình không được đẹp lắm".