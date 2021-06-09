Cô giáo dạy Văn Hà Nội lên tiếng về vụ việc dùng từ ngữ 'khiếm nhã' chê bai ngoại hình nữ sinh của mình

Xã hội 09/06/2021 07:21

Cô giáo dạy Văn đã có phản hồi về việc bị nữ sinh H.L. bốc phốt cô lập nhóm chat riêng để nói xấu, chê bai học sinh.

Bài đăng của nữ sinh trung học tên H.L ở Hà Nội đang gây xôn xao trên mạng xã hội về vụ việc bị cô giáo cũ lập group chat để nói xấu, chê bai ngoại hình. Cô bé cho biết mình bị giáo viên cũ (tên H.) chê bai cơ thể với hàng loạt từ ngữ phản cảm như: "Béo như ***", "như khúc giò", "ngực như bát ô tô",... Cô giáo H. mà nữ sinh nhắc đến lại là người trực tiếp dạy môn Văn của nữ sinh suốt 3 năm cấp 2. Người tham gia group nói xấu lại là những bạn học cũ - học cùng lớp với nữ sinh H.L này. Bên cạnh chê bai ngoại hình, nữ giáo viên H. còn hùa với học sinh nói xấu hoàn cảnh gia đình H.L, nhờ người chụp lén để cùng bình phẩm ngoại hình.

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Bài đăng của H.L gây ra nhiều bất bình, tranh cãi về việc giáo viên mà lại có lời nói xúc phạm học sinh - Ảnh: Kênh 14

Theo Tổ quốc, liên hệ với nữ sinh H.L, cô bạn cho biết cảm thấy vô cùng buồn và thất vọng trước việc làm của cô giáo H. Cô bé nghẹn ngào tâm sự rằng, gia đình khi biết sự việc đã liên hệ với phía nhà trường để yêu cầu giải quyết sớm nhất sự việc, H.L nói: "Mọi người trong group chat đấy đã cùng a dua miệt thị ngoại hình, xúc phạm danh dự, dùng những lời lẽ khinh miệt gia đình mình. Họ so sánh mình với cả những loài động vật chỉ vì ngoại hình mình không được đẹp lắm".

Mặc dù, sự việc đã xảy ra 4 năm trước nhưng nữ sinh mới biết được những lời nói này. Cô cho biết cảm thấy bị ám ảnh tâm lý nặng nề, không dám đi học. Riêng cô giáo H., đến chiều tối ngày 8/6, cô giáo H. đã xuống nhà học trò để xin lỗi. Theo lý giải của vị giáo viên, lúc đó cô H. mới ra trường nên chưa nhận thức được rõ tầm nghiêm trọng của những câu nói đùa. Hiện tại, gia đình H.L đã chấp nhận lời xin lỗi này và trong thời gian sớm nhất sẽ có biện pháp xoa dịu tâm lý cho nữ sinh.

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Nữ sinh cho biết cô H. đã gửi lời xin lỗi - Ảnh: Kênh 14

Bên cạnh đó, cô H. cũng nhắn với gia đình đưa nữ sinh đi khám tâm lý, toàn bộ tiền viện phí cô sẽ chi trả. Cô giáo cũng cam kết sẽ theo đến cùng vụ việc.

Cô giáo dạy Văn Hà Nội dùng từ ngữ 'khiếm nhã' chê bai ngoại hình nữ sinh khiến CĐM vô cùng bức xúc

Cô giáo dạy Văn Hà Nội dùng từ ngữ 'khiếm nhã' chê bai ngoại hình nữ sinh khiến CĐM vô cùng bức xúc

Nữ sinh lớp 11 bức xúc trước việc bị giáo viên cũ lập nhóm chat nói xấu, chê bai ngoại hình, thậm chí còn chụp lén ảnh để thi nhau bình phẩm ngoại hình.

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