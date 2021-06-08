Nữ sinh lớp 11 bức xúc trước việc bị giáo viên cũ lập nhóm chat nói xấu, chê bai ngoại hình, thậm chí còn chụp lén ảnh để thi nhau bình phẩm ngoại hình.

Mới đây, trên mạng xã hội, vụ việc 1 nữ sinh tên H.L (Hà Nội) đăng bài viết gây xôn xao khi cho biết rằng cô bị giáo viên cũ lập group nói xấu, bodyshaming cơ thể với hàng loạt từ ngữ phản cảm như: "béo như ***", "như khúc giò", "ngực như bát ôtô",... Đán chú ý hơn, cô giáo tên H. này lại là người trực tiếp dạy môn Văn của nữ sinh suốt 3 năm cấp 2 và trong group chat còn có những người là bạn học cũ - học cùng lớp với nữ sinh này. Bài chia sẻ của H.L đã nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút hàng nghìn lượt like và share. Hầu hết đều cảm thấy bất bình trước thái độ của nữ giáo viên khi đã hùa cùng học sinh dùng những từ ngữ tục tĩu, nói bậy khi chê bai ngoại hình các thành viên trong lớp.

Nữ sinh 'bóc phố' giáo viên Văn lớp 7 dùng những từ ngữ tục tĩu nói về ngoại hình của học trò - Ảnh: Kênh 14 Quá bức xúc trước sự việc này, H.L đã đăng tải kèm luôn ảnh chụp màn hình các đoạn chat trong group nói xấu trên. Được biết, cô H. là giáo viên dạy môn Văn tại một trường học trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội). Khoảng từ năm 2018 - 2019 (khi H.L học lớp 8 - 9), cô H. đã lập group chat với những học sinh cùng lớp với H. để tâm sự và nói chuyện. Không chỉ tâm sự bình thường mà H.L cho biết trong group chat đã có những lời châm biếm ngoại hình của cô. Cho đến hiện tại, khi H.L đã học lớp 11, một người bạn từng trong group chat đó đã chụp lại màn hình năm xưa.

Nữ sinh H.L cảm thấy bị xúc phạm trước những lời chê bai ngoại hình như: 'Béo như ***, như khúc giò, cảm thấy thương cái ghế H.L ngồi vào vì mông cô bạn quá to',... - Ảnh: Kênh 14 Không những thế, giáo viên này còn "hùa" theo các học sinh khác khi chê bai ngoại hình của H.L. Trong bài đăng tải, nữ sinh H.L bày tỏ cảm xúc vô cùng buồn và thất vọng trước hành động này của giáo viên dạy Văn. Nữ sinh tâm sự: "Mọi người trong group chat đấy đã cùng a dua miệt thị ngoại hình, xúc phạm danh dự, dùng những lời lẽ khinh miệt gia đình mình. Họ so sánh mình với cả những loài động vật chỉ vì ngoại hình mình không được đẹp lắm. Bố mẹ mình cũng rất thất vọng khi đọc được dòng tin nhắn này. Gia đình mình dự định tối nay sẽ phản ánh lại với nhà trường để làm việc lại với phía giáo viên". Hiện tại, nữ sinh cho biết sau khi bài viết đăng tải đã nhận rất nhiều số máy lạ gọi điện đến đe dọa phải xóa bài nên nữ sinh đã phải tạm khóa bài viết lại. Về phía giáo viên H, cô giáo này đã liên hệ với gia đình song H.L khẳng định chỉ làm việc trực tiếp chứ không giải quyết nội bộ qua tin nhắn hay gọi điện riêng.

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