Hot girl 'siêu vòng 1' khoe khéo 'đang thả rông' rồi bất chợt làm hành động kỳ lạ ngay trên livestream khiến dân tình chỉ muốn tắt sóng

Ở thời điểm công việc streamer hot lên như một "công cụ hái ra tiền", hàng loạt những hot girl xinh đẹp đều dấn thân vào phát trực tiếp. Không ít người đã nổi lên như một hiện tượng mạng bởi có đầu tư nội dung, chỉn chu trong việc xây dựng hình ảnh. Tuy nhiên Nhiều trường hợp dường như chẳng hề quan tâm lắm đến việc sáng tạo nội dung mà chỉ chăm chăm khoe dáng, chuộng phong cách ăn mặc gợi cảm, đôi khi là phản cảm trước hàng nghìn người xem. Điển hình như Dahee - một trong những nữ streamer tai tiếng nhất ở Hàn Quốc dưới đây.

Không hiếm những lần cô nàng diện áo bó sát cơ thể để 'chèn ép' vòng 1 muốn bức thở - Ảnh: Internet

Những bộ trang phục mỏng như lá lúa được cô nàng diện với tần suất thường xuyên - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt khá ưa nhìn, thân thiện thế nhưng Dahee lại là một trong những cái tên chiêu trò và tai tiếng bậc nhất của giới streamer đất nước "củ sâm" với số ngày bị cấm kênh bởi án phạt có lẽ còn nhiều hơn thời gian mà cô nàng lên sóng.