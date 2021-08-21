Hot girl 'siêu vòng 1' khoe khéo 'đang thả rông' rồi bất chợt làm hành động kỳ lạ ngay trên livestream khiến dân tình chỉ muốn tắt sóng

Nhịp sống trẻ 21/08/2021 09:00

Đang livestream, cô nàng hot girl ngực khủng bỗng khoe đang "thả rông". Thế nhưng người xem lại không tin khiến cho nữ streamer xinh đẹp bất ngờ làm ngay hành động nhạy cảm để chứng minh.

Ở thời điểm công việc streamer hot lên như một "công cụ hái ra tiền", hàng loạt những hot girl xinh đẹp đều dấn thân vào phát trực tiếp. Không ít người đã nổi lên như một hiện tượng mạng bởi có đầu tư nội dung, chỉn chu trong việc xây dựng hình ảnh. Tuy nhiên Nhiều trường hợp dường như chẳng hề quan tâm lắm đến việc sáng tạo nội dung mà chỉ chăm chăm khoe dáng, chuộng phong cách ăn mặc gợi cảm, đôi khi là phản cảm trước hàng nghìn người xem. Điển hình như Dahee - một trong những nữ streamer tai tiếng nhất ở Hàn Quốc dưới đây.

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Không hiếm những lần cô nàng diện áo bó sát cơ thể để 'chèn ép' vòng 1 muốn bức thở - Ảnh: Internet
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Những bộ trang phục mỏng như lá lúa được cô nàng diện với tần suất thường xuyên - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt khá ưa nhìn, thân thiện thế nhưng Dahee lại là một trong những cái tên chiêu trò và tai tiếng bậc nhất của giới streamer đất nước "củ sâm" với số ngày bị cấm kênh bởi án phạt có lẽ còn nhiều hơn thời gian mà cô nàng lên sóng. 

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Vén áo khoe thân gây nhức mắt của nữu streamer - Ảnh: Internet

Từ những việc như bôi dầu bóng loáng lên ngực, rủ đồng nghiệp livestream ở nhà nghỉ cho tới cả đưa lời khuyên cho các hậu bối nên học mình thả rông trên sóng, tất cả đều được hot girl ngực khủng này thực hiện một cách rất đơn giản và coi đó là cách để nổi tiếng của mình.

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Pha bôi dầu bóng loáng khiến người xem khó hiểu - Ảnh: Internet
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Cô nàng streamer luôn tận dụng tối đa vẻ gợi cảm của mình để thu hút người xem - Ảnh: Internet

Cô nàng Dahee đã liên tiếp phải nhận vô số chỉ trích về phía bản thân cũng vì hành động kém duyên này. Nhưng có lẽ cô nàng streamer sẽ chẳng mấy quan tâm, vì kể ra nó còn nhẹ nhàng chán so với không ít lần làm náo loạn trước đây của Dahee.

Thả rông vòng một, chỉ mặc áo 2 dây hờ hững, nữ streamer gây nóng mắt bởi màn bôi dầu bóng loáng, ưỡn ẹo suýt lộ điểm nhạy cảm

Thả rông vòng một, chỉ mặc áo 2 dây hờ hững, nữ streamer gây nóng mắt bởi màn bôi dầu bóng loáng, ưỡn ẹo suýt lộ điểm nhạy cảm

Nữ streamer ngực khủng khiến người xem sốc nặng khi cố tình hớ hênh "điểm nhạy cảm", còn dùng chiêu độc "bôi dầu bóng loáng" lên cơ thể rồi ưỡn ẹo trước máy quay.

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