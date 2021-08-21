Hot girl 'siêu vòng 1' khoe khéo 'đang thả rông' rồi bất chợt làm hành động kỳ lạ ngay trên livestream khiến dân tình chỉ muốn tắt sóng

Đang livestream, cô nàng hot girl ngực khủng bỗng khoe đang "thả rông". Thế nhưng người xem lại không tin khiến cho nữ streamer xinh đẹp bất ngờ làm ngay hành động nhạy cảm để chứng minh.
- Chân dung cô giáo Vật Lý sở hữu profile 'khủng' khiến cư dân mạng chao đảo, vội 'chia tay' 'cô vợ quốc dân' để tình nguyện 'học cả đời'
Ở thời điểm công việc streamer hot lên như một "công cụ hái ra tiền", hàng loạt những hot girl xinh đẹp đều dấn thân vào phát trực tiếp. Không ít người đã nổi lên như một hiện tượng mạng bởi có đầu tư nội dung, chỉn chu trong việc xây dựng hình ảnh. Tuy nhiên Nhiều trường hợp dường như chẳng hề quan tâm lắm đến việc sáng tạo nội dung mà chỉ chăm chăm khoe dáng, chuộng phong cách ăn mặc gợi cảm, đôi khi là phản cảm trước hàng nghìn người xem. Điển hình như Dahee - một trong những nữ streamer tai tiếng nhất ở Hàn Quốc dưới đây.
Sở hữu gương mặt khá ưa nhìn, thân thiện thế nhưng Dahee lại là một trong những cái tên chiêu trò và tai tiếng bậc nhất của giới streamer đất nước "củ sâm" với số ngày bị cấm kênh bởi án phạt có lẽ còn nhiều hơn thời gian mà cô nàng lên sóng.
Từ những việc như bôi dầu bóng loáng lên ngực, rủ đồng nghiệp livestream ở nhà nghỉ cho tới cả đưa lời khuyên cho các hậu bối nên học mình thả rông trên sóng, tất cả đều được hot girl ngực khủng này thực hiện một cách rất đơn giản và coi đó là cách để nổi tiếng của mình.
Cô nàng Dahee đã liên tiếp phải nhận vô số chỉ trích về phía bản thân cũng vì hành động kém duyên này. Nhưng có lẽ cô nàng streamer sẽ chẳng mấy quan tâm, vì kể ra nó còn nhẹ nhàng chán so với không ít lần làm náo loạn trước đây của Dahee.