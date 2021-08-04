Thả rông vòng một, chỉ mặc áo 2 dây hờ hững, nữ streamer gây nóng mắt bởi màn bôi dầu bóng loáng, ưỡn ẹo suýt lộ điểm nhạy cảm

Nữ streamer ngực khủng khiến người xem sốc nặng khi cố tình hớ hênh "điểm nhạy cảm", còn dùng chiêu độc "bôi dầu bóng loáng" lên cơ thể rồi ưỡn ẹo trước máy quay.

Hot girl Dahee dường như sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "nữ streamer ngực khủng" được nhiều netizen của xứ sở củ sâm nghĩ tới nhất. Sở hữu vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng thân hình thì bốc lửa ngùn ngụt. Không những vậy, cô nàng còn thường xuyên khiến người xem livestream nóng mắt bởi những màn khoe da thịt không thể táo bạo hơn. Mặt học sinh thân hình phụ huynh của cô nàng khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet Thế nhưng, thay vì tập trung vào những nội dung bình thường và phát triển kênh, Dahee lại tận dụng cơ thể của mình để tạo ra vô số những chiêu trò, gợi cảm đến mức phản cảm khiến nhiều người lắc đâì ngao ngán.

Cô nàng thường xuyên diện áo hai dây khoe vòng một trễ tràng - Ảnh: Internet Trên livestream, cô nàng chẳng trò chuyện gì nhiều, mà chỉ tập trung khoe hàng - Ảnh: Internet Mới đây, cô gái này khiến cư dân mạng xứ Hàn hốt hoảng và ngỡ ngàng khi bôi dầu bóng loáng trên cơ thể và khoe vòng một căng tàn sau lớp áo hai dây mặc như không mặc. Hành động của hot girl khiến nhiều người lắc đầu khó hiểu - Ảnh: Internet Không những vậy, Dahee còn vô tư nhảy "tưng tưng" để show toàn bộ vòng một nảy nở đến nghẹt thở.

Màn nhảy 'tưng tưng' khó hiểu trên livestream của Dahee - Ảnh: Internet Đáng nói hơn, trong buổi phát sóng, không ít fan tinh mắt còn nhận ra khoảnh khắc cô nàng streamer xinh đẹp dường như đang quá hớ hênh vòng một của mình do chiếc áo hai dây khoét sâu và tư thế tạo dáng táo bạo. Mặc dù bị chỉ trích khá nhiều về hành động này nhưng có vẻ cô nàng không hề có ý định thôi thu hút người xem bằng chiêu trò phản cảm. Những ồn ào của Dahee diễn ra như cơm bữa, đôi lúc làm cho netizen khó chịu và nóng mắt.

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