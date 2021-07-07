'Đốt mắt' CĐM bằng trang phục ôm trọn 'bàn tọa' phản cảm khi đạp xe, hot girl thị phi Lê Bống còn nhận về một rổ gạch đá vì hành động nguy hiểm

Nhịp sống trẻ 07/07/2021 06:56

Mới đây, khi đăng tải hình ảnh khoe lợi ích của việc đạp xe đạp lên MXH, Lê Bống nhận về một rổ 'gạch đá' vì khoe thân quá đà, thậm chí cô nàng còn bị chỉ trích vì có hành động nguy hiểm.

Sau khi trào lưu TikTok nổi đình nổi đám và được giới trẻ Việt Nam yêu thích, sử dụng như một MXH để tương tác và đăng tải clip, nhiều "idol TikTok" cũng dần quen mặt với CĐM và trở nên "hót hòn họt". Một trong số đó phải kể đến Lê Bống. Cô nàng nổi tiếng vì sở hữu thân hình chuẩn đến từng centimet với vòng một căng tràn, vòng hai không kém gì nữ hoàng nội y và vòng 3 nảy nở. Tuy nhiên, nổi tiếng thường đi kèm với tai tiếng, khi Lê Bống liên tục có những màn khoe phong cách gợi cảm quá đà đến mức phản cảm và những phát ngôn bị nhận xét là thiếu kiến thức trên sóng truyền hình. 

Le Bong 5
Lê Bống 'khoe thân' mọi lúc mọi nơi - Ảnh: FBNV

Mới đây, cô nàng "lắm tài nhiệu tật" lại khiến CĐM phản ứng gay gắt khi đăng tải clip đạp xe đạp giữa phố và chia sẻ về lợi ích của việc này. Sẽ không có gì đáng nói, nếu như Lê Bống không đăng tải bức ảnh "khoe" trọn vòng 3 vào ống kính trong trang phục bó sát. 

Le Bong 3
Bài đăng của Lê Bống trên Instagtam - Ảnh chụp màn hình

Nhiều người cho rằng việc rèn luyện sức khỏe là nhu cầu và quyền của mỗi người, tuy nhiên với những bức ảnh này, Lê Bống lại để lộ vòng 3 được bó sát và hướng thẳng về phía người xem gây phản cảm. 

Le Bong 2
Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, điều gây ra tranh cãi và chỉ trích của cư dân mạng chính là hành động vừa đi xe vừa đeo headphone để nghe nhạc và còn hồn nhiên cảm ơn một số bạn vì đã giới thiệu nhạc hay cho mình. Không những thế, sau khi đạp xe chán chê, hot TikTok còn có hành động thả 2 tay khi đang di chuyển và thích thú quay lại rồi đăng tải lên story "thách các bạn thả 2 tay". 

Le Bong 1
Hành động nguy hiểm của cô nàng thị phi - Ảnh chụp màn hình

Việc đạp xe đeo tai nghe hay đạp xe thả 2 tay của Lê Bống đều được coi là những hành động vô cùng nguy hiểm, không chỉ với riêng cô nàng mà còn gây ảnh hưởng đến những người đi đường khác khi địa điểm đạp xe ngay giữa phố. 

Bên cạnh đó, hai hành động này đều vi phạm luật an toàn giao thông. Cụ thể, người điều khiển xe đạp không được sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trong đó có tai nghe) nếu không phải là máy trợ thính. Riêng với trường hợp người điều khiển xe đạp mà buông cả hai tay khi đang tham gia giao thông thì thậm chí còn bị xử phạt vi phạm hành chính. Do đó với việc "hội tụ đủ" cả 2 hành vi trên, Lê Bống không những không cảm thấy sai mà vẫn vô tư đăng công khai lên MXH như để "khoe khoang" và "thách thức" CĐM.

Tuy nhiên, trước vô vàn những chỉ trích, Lê Bống chẳng mấy quan tâm hay để ý và vẫn giữ thái độ "sống chung với thị phi" để nổi tiếng như mọi lần.

Đeo khẩu trang kín mít nhưng nữ họa sĩ vẫn khiến cả siêu thị nóng hừng hực vì phô diễn cặp gò bồng đảo ngoại cỡ sau lớp áo chật cứng

Đeo khẩu trang kín mít nhưng nữ họa sĩ vẫn khiến cả siêu thị nóng hừng hực vì phô diễn cặp gò bồng đảo ngoại cỡ sau lớp áo chật cứng

Cô nàng hot girl ngực khủng gây nhức mắt vì phô diễn quá đà cặp gò bồng đảo khi ra ngoài. Vì mặc áo thun ôm sát, lại khoét táo bạo nên vòng 1 ngoại cỡ của cô như "đập" vào mắt của người đối diện.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Bống Lê Bống đạp xe đạp Lê Bống khoe vòng 3

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'