'Đốt mắt' CĐM bằng trang phục ôm trọn 'bàn tọa' phản cảm khi đạp xe, hot girl thị phi Lê Bống còn nhận về một rổ gạch đá vì hành động nguy hiểm

Mới đây, khi đăng tải hình ảnh khoe lợi ích của việc đạp xe đạp lên MXH, Lê Bống nhận về một rổ 'gạch đá' vì khoe thân quá đà, thậm chí cô nàng còn bị chỉ trích vì có hành động nguy hiểm.

Sau khi trào lưu TikTok nổi đình nổi đám và được giới trẻ Việt Nam yêu thích, sử dụng như một MXH để tương tác và đăng tải clip, nhiều "idol TikTok" cũng dần quen mặt với CĐM và trở nên "hót hòn họt". Một trong số đó phải kể đến Lê Bống. Cô nàng nổi tiếng vì sở hữu thân hình chuẩn đến từng centimet với vòng một căng tràn, vòng hai không kém gì nữ hoàng nội y và vòng 3 nảy nở. Tuy nhiên, nổi tiếng thường đi kèm với tai tiếng, khi Lê Bống liên tục có những màn khoe phong cách gợi cảm quá đà đến mức phản cảm và những phát ngôn bị nhận xét là thiếu kiến thức trên sóng truyền hình. Lê Bống 'khoe thân' mọi lúc mọi nơi - Ảnh: FBNV Mới đây, cô nàng "lắm tài nhiệu tật" lại khiến CĐM phản ứng gay gắt khi đăng tải clip đạp xe đạp giữa phố và chia sẻ về lợi ích của việc này. Sẽ không có gì đáng nói, nếu như Lê Bống không đăng tải bức ảnh "khoe" trọn vòng 3 vào ống kính trong trang phục bó sát.

Bài đăng của Lê Bống trên Instagtam - Ảnh chụp màn hình Nhiều người cho rằng việc rèn luyện sức khỏe là nhu cầu và quyền của mỗi người, tuy nhiên với những bức ảnh này, Lê Bống lại để lộ vòng 3 được bó sát và hướng thẳng về phía người xem gây phản cảm. Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Bên cạnh đó, điều gây ra tranh cãi và chỉ trích của cư dân mạng chính là hành động vừa đi xe vừa đeo headphone để nghe nhạc và còn hồn nhiên cảm ơn một số bạn vì đã giới thiệu nhạc hay cho mình. Không những thế, sau khi đạp xe chán chê, hot TikTok còn có hành động thả 2 tay khi đang di chuyển và thích thú quay lại rồi đăng tải lên story "thách các bạn thả 2 tay".

Hành động nguy hiểm của cô nàng thị phi - Ảnh chụp màn hình Việc đạp xe đeo tai nghe hay đạp xe thả 2 tay của Lê Bống đều được coi là những hành động vô cùng nguy hiểm, không chỉ với riêng cô nàng mà còn gây ảnh hưởng đến những người đi đường khác khi địa điểm đạp xe ngay giữa phố. Bên cạnh đó, hai hành động này đều vi phạm luật an toàn giao thông. Cụ thể, người điều khiển xe đạp không được sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trong đó có tai nghe) nếu không phải là máy trợ thính. Riêng với trường hợp người điều khiển xe đạp mà buông cả hai tay khi đang tham gia giao thông thì thậm chí còn bị xử phạt vi phạm hành chính. Do đó với việc "hội tụ đủ" cả 2 hành vi trên, Lê Bống không những không cảm thấy sai mà vẫn vô tư đăng công khai lên MXH như để "khoe khoang" và "thách thức" CĐM. Tuy nhiên, trước vô vàn những chỉ trích, Lê Bống chẳng mấy quan tâm hay để ý và vẫn giữ thái độ "sống chung với thị phi" để nổi tiếng như mọi lần.

Đeo khẩu trang kín mít nhưng nữ họa sĩ vẫn khiến cả siêu thị nóng hừng hực vì phô diễn cặp gò bồng đảo ngoại cỡ sau lớp áo chật cứng Cô nàng hot girl ngực khủng gây nhức mắt vì phô diễn quá đà cặp gò bồng đảo khi ra ngoài. Vì mặc áo thun ôm sát, lại khoét táo bạo nên vòng 1 ngoại cỡ của cô như "đập" vào mắt của người đối diện.

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