O ép vòng một 'ngộp thở' trong bộ bikini 'cọng bún', Ngân 98 khiến CĐM ngán ngẩm vì loạt tư thế suýt lộ 'vùng cấm địa' với bạn trai

Nếu để tìm ra một cặp đôi được coi là thị phi nhất trong làng showbiz có lẽ Ngân 98 và Lương Bằng Quang nhận vị trí số 2 thì không ai dám vươn lên số 1. Từ khi công khai tình cảm, cả hai không ngại thể hiện những hành động thân mật quá đà trước bàn dân thiên hạ. Những livestream, những bộ ảnh khoe thân hết mức có thể khiến cặp đôi lệch tuổi nhận về vô số gạch đá. Nhưng chính những ồn ào này lại khiến cả hai vô cùng hot.

Cặp đôi thị phi và những bộ ảnh đốt mắt người nhìn - Ảnh: Internet

Mới đây, cô nàng lại vừa xuất hiện cùng "ông chú" trong một bộ ảnh nội y cực kỳ gợi cảm và táo bạo bên bờ biển khiến cho không ít người phải lắc đầu ngán ngẩm vì độ hở da thịt và những tư thế tạo dáng đỏ mặt.