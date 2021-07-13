O ép vòng một 'ngộp thở' trong bộ bikini 'cọng bún', Ngân 98 khiến CĐM ngán ngẩm vì loạt tư thế suýt lộ 'vùng cấm địa' với bạn trai

Cặp đôi thị phi Ngân 98 và Lương Bằng Quang tiếp tục đốt mắt người nhìn khi vô tư thả dáng cực nhạy cảm bên bờ biển. Vòng một muốn trào ra ngoài của hot girl hở bạo chiếm trọn spotlight.
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Nếu để tìm ra một cặp đôi được coi là thị phi nhất trong làng showbiz có lẽ Ngân 98 và Lương Bằng Quang nhận vị trí số 2 thì không ai dám vươn lên số 1. Từ khi công khai tình cảm, cả hai không ngại thể hiện những hành động thân mật quá đà trước bàn dân thiên hạ. Những livestream, những bộ ảnh khoe thân hết mức có thể khiến cặp đôi lệch tuổi nhận về vô số gạch đá. Nhưng chính những ồn ào này lại khiến cả hai vô cùng hot.
Mới đây, cô nàng lại vừa xuất hiện cùng "ông chú" trong một bộ ảnh nội y cực kỳ gợi cảm và táo bạo bên bờ biển khiến cho không ít người phải lắc đầu ngán ngẩm vì độ hở da thịt và những tư thế tạo dáng đỏ mặt.
Luôn trung thành với phong cách "hở bạo, thiếu vải" nên dân tình không mấy ngạc nhiên khi cô diện thiết kế hai mảnh với phần dây nhỏ như cọng bún và o ép vòng một muốn ngộp thở. Chiếc bikini với size mini không đủ sức "che chắn" vòng một "khủng" khiến nhiều người "lo lắng" sẽ khiến chính chủ rơi vào tình huống lộ hàng kém duyên.
Không những thế, Ngân 98 còn không ngại ngần ngồi lên những vùng nhạy cảm của bạn trai và vô tư tạo dáng thân mật khiến nhiều người ngỡ cả hai đang ở chốn "phòng the".
Không những táo bạo, cô nàng còn thoải mái phô phang "vòng 3 tràn màn hình" và lấp ló "vùng cấm địa".
Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi tung ảnh nhạy cảm lên MXH. Trước đó, không ít lần cả hai bị ném đá đồng loạt vì những hành động khoe da thịt quá đà ngay trên sóng livestream. Tuy nhiên dù cư dân mạng có phản ứng dữ dội thế nào thì Ngân 98 vẫn hạnh phúc và mặn nồng bên bạn trai Lương Bằng Quang. Cặp đôi bỏ ngoài tai mọi lời khen chê và vẫn tiếp tục khoe thân táo bạo.