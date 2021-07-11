Hot girl IELTS 8.5 'tái xuất' MXH với nụ cười khả ái khiến cư dân mạng điên đảo

Nhịp sống trẻ 11/07/2021 10:06

Cô nàng nổi tiếng với biệt danh “Hot girl IELTS 8.5” nhờ khả năng tiếng Anh cực đỉnh.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000, là một trong những cô nàng xinh đẹp và đầy tài năng của Vbiz. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào, cũng như phong cách thời trang biến hoá đa dạng, cô nàng đã nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm từ cộng đồng mạng. Sau khi "bén duyên" với nghệ thuật qua bộ phim điện ảnh "Mắt Biếc", cô nàng trở thành một trong những gương mặt diễn viên triển vọng và thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ.

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Thảo Tâm nhiều lần 'đốn tim' dân tình bởi ngoại hình sáng và xinh đẹp của mình - Ảnh: FBNV

Trước khi tham gia bộ phim "Mắt Biếc", cô nàng nổi tiếng với biệt danh “Hot girl IELTS 8.5” nhờ khả năng tiếng Anh cực đỉnh. Ngoài ra, người đẹp 10x còn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình tiếng Anh của VTV, đạt các giải thưởng danh giá khác như: giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức năm 2012, quán quân EF Challenge Vietnam năm 2016. Chính vì vậy, cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý và gây ấn tượng đối với cư dân mạng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và học thức đáng ngưỡng mộ.

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Ảnh thẻ 'gây bão' của Hotgirl IELTS 8.5 thời trung học - Ảnh: FBNV

So với hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng trước đây, người đẹp gen Z đã dần cho mọi người thấy sự "lột xác", trưởng thành thông qua cách trang điểm, trang phục khoe khéo nét gợi cảm và quyến rũ của riêng mình.

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Thảo Tâm 'ghi điểm' nhờ thần thái đa dạng và sang chảnh - Ảnh: FBNV
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Rũ bỏ vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, cô nàng thử sức với những phong cách mới lạ và trưởng thành hơn - Ảnh: FBNV
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Những bức ảnh diện bikini hiếm hoi của người đẹp - Ảnh: FBNV
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Vốn lợi thế về vẻ ngoài xinh đẹp, cô nàng 10x thường được 'săn đón' bởi các nhãn hàng thời trang - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cô nàng sở hữu một lượng người hâm mộ khá đông đảo với hơn 300.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Với sự quan tâm sau vai diễn phụ trong bộ phim của đạo diễn Victor Vũ, người đẹp thường được mời làm mẫu ảnh cho các bộ sưu tập thời trang và quảng cáo sản phẩm. Song, cô nàng vẫn dành thời gian và tập trung cho việc học nhiều hơn.

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