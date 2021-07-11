Đà Nẵng: Những điểm cực chill dành cho những cô nàng thích mộng mơ, sống ảo

Đến với Đà Nẵng chắc hẳn bạn sẽ không bỏ qua những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Bà Nà Hills, suối nước khoáng Thần Tài, cầu Vàng hay các cây cầu nổi tiếng của thành phố,… Nhưng chắc chắn rằng với những địa điểm sau đây khi hết dịch bệnh bạn chắc chắn sẽ ghé đến và làm nên một album ảnh tuyệt vời.

Bạn là một người muốn chinh phục mọi cung đường ở Việt Nam thì không nên bỏ qua đèo Hải Vân. Nơi được xem là một trong những cùng đẹp nhất của Việt Nam. Chỉ cần đi khoảng nữa cung đường đèo thì bạn đã check – in được nhiều vị trí đẹp. Bạn có thể đi vào buổi sáng sớm và ngồi nhâm nhi tách coffee ngắm mặt trời mọc từ phía Đông thành phố. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đôi khi chỉ cần như vậy là đủ.

Tạm xa thành phố ồn ào, náo nhiệt thì bạn có thể đến Hồ Hòa Trung cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 20km. Hiện nay, nơi đây được nhiều giới trẻ Đà Nẵng quan tâm và là điểm đến của nhiều khách du lịch. Nếu cắm trại ở đây vào ban đêm thì chắc chắn rằng bạn đang đắm chìm vào một thế giới đầy sao. Bầu trời không bị ô nhiễm ánh sáng thích hợp cho những người thích quan sát các hành tinh, ngôi sao hay thậm chí là dãi ngân hà Milkyway và không quên check - in một bức hình ở nơi đây.

Milkyway trong lòng Hồ Hòa Trung. Ảnh: Nguyễn Nhật Ánh

Thành phố của những cây cầu

Đặc sản của thành phố Đà Nẵng mà khi ai đặt chân đến đều muốn được một lần ngắm nhìn những cây cầu. Một trong những lí do Đà Nẵng thu hút lượng khách du lịch hằng năm ghé thăm là nhờ vào hình ảnh những cây cầu của thành phố. Nó không chỉ độc đáo bởi bàn tay phù phép của kiến trúc sư mà những cây cầu này còn là biểu tượng của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Cầu tình yêu nhìn về biểu tượng của Đà Nẵng. Ảnh: Place.vn

Bãi biển Mỹ Khê

Vào những mùa hè oi bức thì việc muốn đắm chìm vào làn nước xanh mát là điều không thể thiếu. Bạn có thể bất gặp hình ảnh này hằng ngày vào mỗi buổi sáng sớm tinh mơ. Đây không chỉ là địa điểm check – in của những người yêu biển. Thả dáng vào những bức hình bên bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp.

Nhịp sống của biển

Thả dáng bên bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp. Ảnh: Viettravel

Phố đi bộ Bạch Đằng

Khu phố đi bộ Bạch Đằng kéo dài hơn 8km là nơi thu hút được đông đảo người dân đến và trải nghiệm. Phố đi bộ mang vẻ đẹp hài hòa của nét phố xưa cũ xen vào đó là những công trình hiện đại. Tất cả đều được tái hiện trong một không gian đầy sức sống và cảnh quan hấp dẫn. Đứng ở đây có thể phóng tầm mắt nhìn về cây cầu Rồng và cầu Sông Hàn thơ mộng. Vào những buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống bạn có thể cùng bạn bè dạo chơi và chụp những tấm hình làm kỉ niệm.

Một thoáng Bạch Đằng Ảnh: Nguyễn Nhật Ánh

Đôi khi mỗi vị khách ghé thăm Đà Nẵng là những kỉ niệm đẹp lưu giữ qua những bức hình mà du khách chụp được. Nhưng sẽ chẳng có bức hình nào lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời, những trải nghiệm mà họ đã từng trải qua về thành phố Đà Nẵng. Mà nó đã được lưu giữ hết thảy vào tâm trí của mỗi người.