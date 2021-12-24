Alexis Ren khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng và vòng eo 56cm gợi cảm ăn đứt Ngọc Trinh

Nhịp sống trẻ 24/12/2021 16:40

Nàng mẫu nước Mỹ gây "bão" mạng xã hội với những shoots hình khoe vòng eo "con kiến" mới đây.

Alexis Ren được mệnh danh là búp bên Babier giữa đời thực hay "Tượng nữ thần sắc đẹp". Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình đồng hồ cát lý tưởng với chiều cao 1m72, nặng 54 kg với vòng eo 58 cm.

Alexis Ren khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng và vòng eo 56cm gợi cảm ăn đứt Ngọc Trinh - Ảnh 1

Alexis Ren cách đây chưa lâu chia sẻ lên Instagram cá nhân có 15,3 triệu người theo dõi bộ ảnh mặc nội y ren màu trắng, phô body thon nuột và vòng eo chỉ 58 cm khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa.

Alexis Ren khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng và vòng eo 56cm gợi cảm ăn đứt Ngọc Trinh - Ảnh 2

Bắt đầu làm mẫu từ năm 13 tuổi, hiện Alexis Ren là người mẫu nội y và hot girl đình đám trên mạng xã hội. Vẻ đẹp búp bê của chân dài sinh năm 1996 khiến chị em cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị.

Alexis Ren khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng và vòng eo 56cm gợi cảm ăn đứt Ngọc Trinh - Ảnh 3

Nàng mẫu thường xuyên có những bộ hình khoe đường cong siêu thực trên trang cá nhân khiến fan "đứng ngồi không yên".

Alexis Ren khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng và vòng eo 56cm gợi cảm ăn đứt Ngọc Trinh - Ảnh 4

Ngoài ra, cô từng là gương mặt quen thuộc với dân mạng Việt Nam với clip đi du lịch cùng bạn trai cũ là người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia Jay Alvarrez.

Alexis Ren khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng và vòng eo 56cm gợi cảm ăn đứt Ngọc Trinh - Ảnh 5

Alexis Ren khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng và vòng eo 56cm gợi cảm ăn đứt Ngọc Trinh - Ảnh 6

Alexis Ren khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng và vòng eo 56cm gợi cảm ăn đứt Ngọc Trinh - Ảnh 7

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25

Hot girl Châu Bùi diện bikini khoe thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc gợi cảm ở tuổi 25

Theo lời Châu Bùi, luyện tập kết hợp với ăn uống đúng cách là phương pháp cơ bản để giữ được vóc dáng hoàn hảo.

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Từ khóa:   Alexis Ren Ngọc Trinh Mỹ nhân bikini

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