Cô gái bán bánh mì hot nhất MXH: Diện áo hớ hênh khoe vòng một nảy lửa

Đó là một cô gái bán bánh cuộn giòn trên vỉa hè. Cô mặc áo khoác mỏng - mẫu hot nhất của mùa đông năm nay. Màu cam làm nổi bật làn da trắng và mái tóc dài nữ tính của cô. Nhưng đáng nói là cô gái... không mặc gì bên trong cả.

Dạo gần đây, cộng đồng mạng đang phát sốt vì một mẫu áo "siêu sexy" khiến cả chị em và cánh mày râu nhòm ngó. Đây là một ví dụ sinh động cho kiểu thời trang phá tan thời tiết. Đáng nói hơn nữa là mẫu áo này lại được một cô gái xinh đẹp tích cực lăng-xê

Thường thì hội chị em sẽ mặc thêm crop top bên trong, nhưng cô gái này lại không mặc gì, thậm chí không có cả áo ngực. Cách ăn mặc táo bạo, phô phang cơ thể này bình thường đã gây choáng, cô nàng lại mặc khi đứng bán hàng thì sốc hơn một bậc.

Trong một số ảnh khác, có thể thấy cô nàng còn vui vẻ đứng làm bánh, thậm chí tạo dáng cho khách đến tiệm chụp ảnh.

Dân tình thi nhau đồn đoán xem cô gái này là ai, kinh doanh ở địa điểm nào. Có người đoán là ở Đà Nẵng, có người lại nghĩ rằng tiệm bánh ở Đà Lạt. Sau một hồi "điều tra", hỏi Đông hỏi Tây, cuối cùng người ta cũng biết được danh tính thật của cô gái.

Hóa ra, cô nàng bán bánh cuộn này không phải người Việt Nam, mà ở tận Thái Lan. Cô tên là Olive Aranya Apaiso, 23 tuổi, chủ tiệm bánh cuộn giòn kiểu Nhật ở khu Suthep, thuộc huyện Mueang, tỉnh Chiang Mai.

Cô nàng mới tập tành bán bánh được ít lâu. Trước kia cô là sinh viên ngành y, sau đó bán quần áo online. Từ khi dịch bệnh bùng phát, cô đã mở tiệm bánh để kiếm thêm.

Theo thông tin hóng hớt được từ MXH nước bạn, mới đầu tiệm bánh của Olive khá ế ẩm, nên cô "hâm nóng" không khí một chút bằng cách mặc những bộ đồ thời trang gợi cảm. Giờ thì mỗi ngày Olive bán được 100 - 150 hộp bánh.

Quán bánh nhỏ ở vỉa hè nhưng khách đông như kiến, một phần vì họ tò mò về nhan sắc của cô chủ. Có nhiều người đã phàn nàn, cho rằng cô gái cố tình hở hang để PR cho quán. Thậm chí, người ta còn... mách cảnh sát, cáo buộc cô gây sao nhãng người đi đường, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Xem ra Olive khá ấm ức, vì cô cho rằng những chiếc áo mình mặc chắc chắn không thể "phản chủ" bởi cô đã cố định những góc có thể hở bằng băng dính và sử dụng miếng dán ngực. Nhưng để tránh rầy rà, cô đã hứa sẽ ăn mặc kín đáo theo yêu cầu từ phía cảnh sát.